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¿Qué le pasó a James Rodríguez vs. Ghana? El cambio de Néstor Lorenzo que preocupa a Colombia en el Mundial 2026

Se encendieron las alarmas en Colombia después de la salida de James Rodríguez cuando finalizó el primer tiempo ante Ghana.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El 10 cafetero salió en el entretiempo.
© Getty ImagesEl 10 cafetero salió en el entretiempo.

Este viernes, en el último turno de la jornada y en el cierre de los 16avos de final del Mundial 2026, se generó una gran preocupación en Colombia por lo que sucedió con James Rodríguez, quien salió sustituido al término de los primeros 45 minutos.

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Rápidamente, se generaron dudas sobre lo que le pasó al capitán de Colombia, que saltó como titular por cuarta vez consecutiva en esta Copa del Mundo. Néstor Lorenzo decidió que no salga a jugar el segundo tiempo y lo reemplazó por Richard Ríos.

El futbolista que milita actualmente en la MLS salió por decisión técnica. No sufrió ninguna lesión. De hecho, su rostro, cuando lo enfocaron las cámaras de la transmisión, dejó en claro que no estaba satisfecho con la determinación del entrenador de los Cafeteros.

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En su partido número 130 con el conjunto colombiano, no fue parte del segundo tiempo. Es la primera vez que, desde que llegó Néstor Lorenzo en 2022, James sale del terreno de juego al finalizar el primer tiempo en una competencia oficial. Había ocurrido en pocos amistosos, pero no en un certamen por los puntos como el juego de hoy.

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Además de James Rodríguez, a los 5 minutos de la primera parte, Lorenzo se vio obligado a sacar del equipo a Jhon Córdoba. El 9 salió de titular, pero sufrió una molestia muscular en su pierna derecha que provocó el ingreso de Luis Suárez, quien asistió a Arias para el 1-0.

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Con la lesión de Córdoba, Néstor Lorenzo tendrá que buscar una nueva alternativa. Teniendo en cuenta lo sucedido, Suárez volverá al equipo titular en la ronda de octavos de final, mientras que Cucho Hernández sería la primera pieza de recambio en este caso.

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