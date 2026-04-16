No se vio en TV: el cruce de Nicolás Samayoa con un juvenil y su eufórico festejo que enfurecen a Comunicaciones tras el Clásico 337

Municipal se quedó con el Clásico 337 al vencer 1-0 a Comunicaciones en el Estadio Manuel Felipe Carrera, un triunfo valioso que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin ganarle a su eterno rival y asumir el liderato del torneo con 32 puntos.

El único tanto del encuentro fue obra de José Carlos Martínez, en una noche marcada también por detalles que no se vieron en la transmisión, como el cruce de Nicolás Samayoa con un juvenil en medio de los festejos tras el pitazo final.

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El cruce de Samayoa y su polémico festejo tras el Clásico

Tras el final del partido, en medio de los festejos, Nicolás Samayoa tuvo un breve cruce con Samuel Camacho, un joven jugador de Comunicaciones que hacía su debut en un Clásico.

Ambos intercambiaron algunas palabras a la distancia, lo que despertó comentarios debido al pasado de Samayoa con ese equipo y añadió polémica al ambiente posterior al encuentro.

Luis Fernando Tena, invitado especial en el Clásico

El Clásico no solo llamó la atención por lo ocurrido en la cancha, sino también por la presencia de un invitado especial en las gradas.

Se trató de Luis Fernando Tena, director técnico de la Selección de Guatemala, quien asistió al Estadio Manuel Felipe Carrera para observar de cerca el desarrollo del partido.

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