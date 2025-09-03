“No me agrada”: Luis Fernando cruza a la Concacaf y le dice sin rodeos lo que molesta a toda Guatemala

El entrenador de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, no ocultó su incomodidad por el calendario de la Eliminatoria Mundialista impuesto por la Concacaf, el cual considera desfavorable para la Azul y Blanco. El debut será este viernes como local contra El Salvador, pero después vendrán tres visitas consecutivas que complican la planificación.

El camino guatemalteco continuará frente a Panamá, Surinam y nuevamente El Salvador, todos en condición de visitantes. Para Tena, este tramo exigente representa una desventaja competitiva, aunque al final reconoció que deberán adaptarse a lo establecido y competir con lo que dicta el sorteo.

La molestia de Luis Fernando Tena

“Tres de local y tres de visita está parejo, creo que no tuvimos suerte en el sorteo, porque jugaremos el primero en casa y luego tres afuera. No me agrada, pero nos adecuaremos de la mejor manera, es parejo para todos”, expresó el estratega mexicano en conferencia de prensa.

La fase final de la eliminatoria cerrará con dos partidos de local para Guatemala, nada menos que ante Panamá y frente a un rival del Caribe, encuentros que podrían ser decisivos en la búsqueda del tan anhelado boleto al Mundial United 2026.

Tena subrayó que, más allá del calendario, el reto principal será arrancar con fuerza frente a la Selecta, pues un resultado positivo en casa permitiría afrontar con mayor confianza los compromisos fuera de territorio guatemalteco.

La afición chapina espera que la selección logre sobreponerse a este calendario complicado y que la dirección técnica de Tena sea clave para mantener vivas las ilusiones de asistir por primera vez a una Copa del Mundo.