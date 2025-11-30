El bochornoso momento que se vivió en la derrota de Comunicaciones contra Xelajú MC

El partido entre Comunicaciones y Xelajú MC, correspondiente a la última fecha de la fase de clasificación, terminó marcado por un fuerte disturbio en el sector de preferencia del Estadio Cementos Progreso. En diversos videos difundidos en redes sociales se observa a varios aficionados enfrentándose a golpes, mientras otros espectadores intentan intervenir para detener la pelea, generando un ambiente tenso y peligroso en las gradas.

El incidente genera aún más atención debido a que los cremas habían prohibido el ingreso de seguidores de los chivos para este compromiso de la jornada 22. La directiva crema fue enfática en que únicamente se permitiría el acceso a la afición local, una medida tomada por la gran cantidad de chivos que permanecían en la capital tras el reciente viaje a Costa Rica, donde su equipo empató la final de ida de la Copa Centroamericana. El objetivo era evitar cualquier posible confrontación entre aficiones.

A pesar de estas precauciones, la pelea terminó por estallar en las tribunas, lo que deja dudas sobre si hubo infiltración de aficionados visitantes o si el disturbio ocurrió únicamente entre seguidores cremas. La falta de claridad ha generado múltiples especulaciones en redes sociales, donde los videos ya se han viralizado.

Hasta el momento, no existe una versión oficial que explique qué originó el altercado. El personal de seguridad del estadio intervino para dispersar a los involucrados y calmar a los presentes, aunque el daño a la imagen del evento y del club ya estaba hecho. No se ha confirmado si hubo personas detenidas o heridas durante el disturbio.

En el plano deportivo, Comunicaciones cerró el Torneo Apertura 2025 de la peor manera: perdió ante Xelajú MC en condición de local y terminó en el último lugar de la tabla con apenas 20 puntos. Un cierre tan negativo como preocupante para un club acostumbrado a pelear protagonismo y no a sufrir en la zona baja.

Con la derrota y el incidente en las gradas, los albos cierran un semestre desastroso, dejando más dudas que certezas para el próximo torneo. Mientras tanto, el tema del disturbio podría generar repercusiones disciplinarias, justo en una semana en la que el ambiente futbolístico estará marcado por la final de vuelta de la Copa Centroamericana.

