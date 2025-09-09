“Muy cerca”: Luis Fernando Tena tomaría una decisión sin precedentes en Guatemala para clasificar al Mundial 2026

La Selección de Guatemala no tuvo el arranque deseado en la última ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026. Primero, sufrió una inesperada derrota 1-0 ante El Salvador en el estadio Cementos Progreso. Y luego debió emplearse a fondo para rescatar un sufrido empate 1-1 frente a Panamá, cayendo al último lugar del Grupo A.

Ahora, los chapines tienen cuatro finales por delante. Dos en la próxima fecha FIFA y las últimas dos en noviembre, para las cuales la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ya se encuentra trabajando con el objetivo de ayudar al país a clasificar a la primera cita mundialista de su historia.

¿Cuál es la decisión sin precedentes que tomaría Luis Fernando Tena?

Según dio a conocer el periodista Milton Meléndez, de ESPN, Luis Fernando Tena estaría evaluando seriamente mudarse del Cementos Progreso: “Ya se sostuvo una reunión en Guatemala. El estadio de Municipal, ‘El Trébol’, está muy cerca de convertirse en la sede de los próximos dos partidos de la Selección: para recibir a Panamá y Surinam”.

En el caso de aprobarse el cambio, que obedece al pedido de los seleccionados de volver a jugar en césped natural, se trataría de un hecho sin precedentes. El reducto, que lleva el nombre del ex entrenador Manuel Felipe Carrera, obtuvo hace semanas la licencia de la Concacaf y jamás albergó un encuentro oficial de la Bicolor.

“Ya hubo una reunión del plantel con el cuerpo técnico, porque la Federación les dijo ‘decídanlo ustedes’. Sería una decisión netamente del cuerpo técnico basada en lo que los jugadores voten para ver si juegan en el estadio Cementos Progreso o si juegan en el estadio de Municipal, que ya tiene a disposición la FFG”, afirmó Meléndez.

Y sentenció: “No hay que hacer ninguna inscripción en FIFA, no hay que pedir ningún tipo de permiso y ya se puede jugar de noche. Se quiere priorizar lo que los jugadores quieran“. Recordemos que “El Trébol” tiene capacidad para más de nueve mil aficionados, pero su cercanía con el terreno de juego y el clima que allí se genera cautivó a Tena.

Estadio Manuel Felipe Carrera. (Foto: Municipal)

“Desde la primera vez que fui dije ‘aquí podríamos jugar’, porque la cancha es buena, tiene césped natural y siempre la han cuidado bien a pesar de que entrenan ahí todos los días. Y la gente está ahí, pegada (…) A mí me gusta. Además, tenemos siete u ocho jugadores de Municipal, también eso cuenta”, le comentó tiempo atrás al periodista Luis Solares.