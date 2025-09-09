Cristiano Ronaldo igualó el récord de Carlos Ruiz en Eliminatorias, pero en algo no pudo superar al goleador de Concacaf

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del fútbol mundial. Este martes, el delantero se erigió como el gran héroe de la Selección de Portugal al darle el triunfo 1-0 sobre Hungría por las Eliminatorias de la UEFA. Y, de esta forma, llegó a 39 goles para alcanzar al guatemalteco Carlos Ruiz como el máximo goleador en la historia de las clasificatorias mundialistas.

Este récord le perteneció durante nueve años al “Pescadito”, quien lo alcanzó el 6 de septiembre de 2016. Aquel día, engalanando una memorable actuación de Guatemala, que le ganó 9-3 a San Vicente y las Granadinas, convirtió cinco tantos y superó por uno al ex futbolista iraní Ali Dae.

Sin embargo, si se desglosa la estadística completa que avala la FIFA, afloran algunos detalles que ponen al ídolo chapín por encima de Ronaldo y engrandecen todavía más su gesta con la Bicolor.

¿En qué no pudo superar Cristiano Ronaldo a Carlos Ruiz?

Si bien el astro portugués logró ponerle fin al reinado en solitario del “Pescadito” Ruiz en Eliminatorias, lo cierto es que necesitó más partidos: el goleador de la Concacaf tiene en su haber 39 goles en 47 juegos, mientras que CR7 hizo la misma cantidad de dianas en 48 apariciones.

Además, el máximo goleador de la Selección de Guatemala anotó ocho dobletes, un póker frente a Santa Lucía, en 2008, y el mencionado repóker contra los sanvicentinos. El triplete le fue esquivo, a diferencia de Ronaldo, autor de cuatro con Portugal. También suma seis dopietas y cuatro goles en un juego.

El mensaje del Pescadito Ruiz tras ser alcanzado por CR7

Una vez se enteró de la noticia, Carlos Ruiz dejó un jocoso mensaje en la red social X dedicado a Cristiano Ronaldo: “Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después!”.

“Creo que lo más grande es estar entre esos 2 CRACKS, porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia”, cerró Ruiz en referencia también a Lionel Messi, quien marcha tercero en el listado con 36 goles en 72 cotejos con la selección argentina.