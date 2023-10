Nicholas Hagen todavía no define su futuro debido a la guerra en Israel

El futuro futbolístico de Nicholas Hagen es incierto esto debido a la guerra que se vive en medio oriente donde está involucrado Israel, que es donde el guatemalteco juega con el Bnei Sakhnin y que lo ha hecho atrasar su incorporación tras estar con la Selección Nacional en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Hagen tenía programado viajar a tierras israelitas el pasado miércoles, pero debido a la situación antes mencionada tuvo que quedarse en Guatemala, donde aclaró que por el momento todo es incierto y no puede decir si considera cambiar de club o esperará lo que pase con el conflicto.

¿Cuáles fueron sus palabras?

“La comunicación es básica, la situación sigue igual, la guerra continúa, es muy temprano para saber que va a pasar. Yo tuve que haber viajado desde hace unos días, pero la situación cambió y solo me queda esperar que sea seguro para irme”, comentó el guardameta.

¿Qué dijo el representante?

Por otra parte, Ricardo Arenas, agente de Hagen, comentó a ESPN que han tenido comunicación constante con el Bnei Sakhnin y ellos han indicado que no han recibido aviso de FIFA, por lo que no tomarán alguna decisión con alguno de sus extranjeros, por lo que su futuro no ha cambiado.

“Nosotros tuvimos comunicación con el club (Bnei Sakhnin FC). Ellos nos dijeron que no han recibido ninguna notificación y hasta que no haya una notificación de FIFA, ellos no van a tomar ninguna decisión con ninguno de sus extranjeros”, dijo Arenas.