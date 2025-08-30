Se formó en Comunicaciones, jugó en la Selección de Guatemala y ahora, a los 30 años, lucha por su vida: “Todos con Diego Álvarez”

El histórico capitán de Comunicaciones, José Manuel Contreras, volvió a demostrar que su liderazgo va más allá de lo futbolístico. El “Moyo” no solo dirige dentro del campo, sino que también levanta la voz en los momentos más duros, esta vez para apoyar a un viejo compañero de profesión, Diego Álvarez, quien atraviesa un delicado estado de salud.

El exjugador de 30 años enfrenta una dura batalla contra un tumor cerebral, y su familia necesita recaudar 50 mil quetzales para cubrir una operación vital. Ante esta situación, Contreras decidió poner manos a la obra y lanzar una iniciativa solidaria que busca movilizar a la afición crema y a todo el entorno futbolístico del país.

El gran gesto de José Contreras

“Rifaré una camisola con el parche de campeones de la Concacaf 2021 y unos zapatos”, compartió el capitán en sus redes sociales, invitando a seguidores y fanáticos a sumarse. Cada número tiene un costo de Q100, y lo recaudado se destinará directamente al tratamiento de Álvarez.

La noticia ha conmovido al ambiente futbolero, ya que Diego Álvarez es recordado por su paso en Comunicaciones, Marquense y los procesos menores de la Selección de Guatemala. Muchos aficionados han destacado el gesto del “Moyo”, catalogándolo como un verdadero ejemplo de unión y compañerismo.

El accionar de Contreras reafirma su papel como líder dentro y fuera de la cancha, alguien capaz de dejar de lado la rivalidad deportiva para enfocarse en lo más importante: la vida y el bienestar de un colega. Su iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también inspirar solidaridad entre jugadores y aficionados.

Con este gesto, José Manuel Contreras ratifica por qué es considerado uno de los grandes referentes del fútbol guatemalteco, un capitán que no abandona a los suyos y que, en los momentos más difíciles, demuestra que la camiseta blanca también representa valores de apoyo, hermandad y humanidad.