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Fue una de las promesas del futbol de Costa Rica y ahora está envuelto en polémica en su equipo

El futbolista está dando de que hablar en su club en el extranjero.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El futbolista ha venido de más a menos
© Universidad Costa RicaEl futbolista ha venido de más a menos

La incertidumbre se ha instalado en el entorno de Xelajú MC tras la inesperada ausencia del futbolista Derrickson Quirós, quien es recordado por jugar en Cartaginés y que actualmente no se ha reportado con el equipo luego de viajar de emergencia a su país.

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El motivo de su salida fue un duro golpe personal: el fallecimiento de su hermano, situación que llevó al jugador a solicitar permiso para trasladarse a Costa Rica y acompañar a su familia en un momento complicado.

Sin embargo, con el paso de los días, la preocupación ha ido en aumento, ya que Xelajú no ha logrado establecer contacto con el futbolista, generando dudas sobre su situación actual y su continuidad con los llamados “Superchivos”.

Incertidumbre en el club

Desde la Junta Directiva y el cuerpo técnico mantienen una postura de calma, entendiendo el contexto personal del jugador, pero también atentos a que la situación pueda resolverse en el corto plazo.

No obstante, en caso de que no haya comunicación o un pronto regreso, no se descarta que el club tome acciones contractuales, basadas en el vínculo vigente que une a Quirós con la institución.

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El futbolista ha sido protagonista de un año cargado de altibajos, tanto dentro como fuera de la cancha. Desde su recordada propuesta de matrimonio en pleno terreno de juego hasta su posterior ruptura, su carrera ha estado rodeada de focos mediáticos. Hoy, su futuro en Xelajú MC queda en el aire, a la espera de una respuesta que brinde claridad a todas las partes.

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