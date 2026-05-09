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Xelajú recibe fuerte golpe de la Liga Nacional antes de enfrentar a Comunicaciones

Los chivos reciben una mala noticia en su lucha por ser finalista.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Golpe bajo para los chivos
© Xelajú MCGolpe bajo para los chivos

Xelajú MC consiguió un valioso empate 2-2 ante Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso, un resultado que lo deja con ventaja en la serie de semifinales del Clausura 2026. Sin embargo, no todo fue positivo para los súper chivos, que ahora enfrentan una baja sensible de cara al partido de vuelta.

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El equipo altense se prepara para disputar el duelo definitivo en el Mario Camposeco, donde le bastará un empate para clasificar a la Gran Final de la Liga Nacional. A pesar del buen resultado, un incidente ocurrido durante el partido de ida ha generado repercusiones disciplinarias.

La situación involucra al preparador físico Geovany Godínez, quien fue señalado en el informe oficial del partido por una conducta inapropiada durante la celebración de uno de los goles del equipo visitante.

El informe arbitral complica a Xelajú

De acuerdo con el reporte redactado por el comisario Mynor Xitumul, el comportamiento del cuerpo técnico de Xelajú MC fue catalogado como inaceptable en un momento específico del encuentro.

En el acta se detalla: “…al minuto 69, al celebrar el gol anotado por el equipo visitante Xelaju, el preparador físico Geovany Godínez se dirige al público de Comunicaciones celebrando el gol agarrándose los genitales, lo cual provocó que la afición lanzara objetos al terreno de juego…”, dejando en evidencia la gravedad del incidente.

Como consecuencia de este comportamiento, Godínez fue sancionado con un partido de suspensión y además deberá pagar una multa de cinco mil quetzales, por lo que no podrá estar en el banquillo durante el encuentro decisivo.

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Pese a este contratiempo, el resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones y a disposición del técnico Roberto Hernández, quien buscará manejar la ventaja y asegurar el boleto a la final.

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Con la serie a su favor y el respaldo de su afición, Xelajú MC intentará dejar atrás la polémica y concentrarse en lo deportivo, con el objetivo claro de avanzar a la instancia definitiva y pelear por el título.

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