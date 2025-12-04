Municipal tiene el regreso más esperado para los cuartos de final del Apertura 2025

Con el rival confirmado en los Cuartos de Final y con los horarios definidos para enfrentar al Atlético Mictlán, los Municipal trabaja a doble ritmo en el estadio Manuel Felipe Carrera con el objetivo de llegar en su mejor forma a la serie. El equipo capitalino sabe que cada detalle cuenta en esta instancia y por ello ha intensificado la preparación en todos los sectores del campo.

La mejor noticia para el cuerpo técnico es la recuperación del defensor guatemalteco José Morales, quien ya entrena al parejo del plantel después de superar la fractura en el brazo izquierdo que sufrió con la Selección de Guatemala. Su presencia en el terreno no solo fortalece la línea defensiva, sino que también aporta liderazgo y experiencia en una etapa decisiva del torneo.

Por ahora, Morales realiza los trabajos con un protector especial, situación que será evaluada día a día por el cuerpo médico. Dependiendo de cómo evolucione su recuperación, el defensor podría convertirse en una opción real para disputar minutos en la llave frente a los mitecos, una decisión que se tomará con cautela para evitar recaídas.

Los Rojos cerraron la Fase de Clasificación como líderes absolutos con 48 puntos, demostrando regularidad y un fútbol sólido que los coloca como uno de los principales aspirantes al título. Ahora, en la Fase Final, comienza un nuevo desafío con la mirada puesta en llegar a la gran final y luchar por el tan ansiado título 33, un objetivo que persiguen desde hace varios años.

Municipal en busca de las semifinales

El primer pulso ante Mictlán será este sábado a las 15:00 horas en el estadio La Asunción, en Mita, donde los capitalinos intentarán dar un golpe de autoridad en la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de Guatemala. El equipo sabe que un buen resultado fuera de casa puede marcar la diferencia para encarar con mayor tranquilidad el duelo definitivo.

La vuelta se jugará el miércoles 10 de abril en el estadio El Trébol, donde los Rojos buscarán cerrar la serie ante su afición. Con la plantilla trabajando a plenitud y con la posible reincorporación de José Morales, el equipo llega motivado y decidido a dar el primer paso rumbo a una nueva final.