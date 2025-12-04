Diego Vásquez recibe respuesta inesperada con respecto a su futuro en el futbol de Guatemala

La Junta Directiva de Marquense no tardó en tomar decisiones tras la decepcionante fase de clasificación en el Torneo Apertura 2025, que dejó al equipo fuera de la pelea por el título. La primera medida fue ratificar la confianza en el entrenador argentino Diego Martín Vásquez, quien asumió el cargo en septiembre luego de la salida de Horacio González, técnico interino tras la sorpresiva renuncia de Hernán Medford, que abandonó al club en las primeras jornadas.

Bajo la gestión de Vásquez, conocido como La Barbie, el cuadro felino disputó 11 partidos, con un balance poco favorable: tres victorias, dos empates y seis derrotas. Estos números, aunque insuficientes para clasificar a la fase final, fueron evaluados con detenimiento por la dirigencia, que consideró factores externos, el estado del plantel y el corto tiempo de trabajo del entrenador.

El reto de Diego Vásquez en Marquense

A pesar del rendimiento irregular, la directiva decidió mantener la continuidad del estratega argentino. En una reunión clave, ambas partes pusieron sobre la mesa varios puntos para definir el rumbo del club y finalmente se llegó a un acuerdo para que Vásquez sea el encargado de construir el plantel del Clausura 2026, torneo en el que el objetivo principal será alejarse de los puestos bajos del acumulado.

El club también apuesta a que el DT pueda consolidar una base competitiva que les permita volver a estar en la lucha por la copa y recuperar la identidad futbolística que históricamente ha caracterizado al equipo león. La continuidad de Vásquez busca brindar estabilidad y evitar nuevos sobresaltos como los vividos durante el Apertura.

Tras cerrar la negociación, Diego Vásquez regresó a Argentina para disfrutar de unos días de descanso antes de retomar sus funciones. La directiva le dio luz verde para planificar con calma, revisar alternativas en el mercado y analizar los ajustes necesarios dentro de la plantilla actual.

Se espera que el técnico vuelva a Guatemala en los próximos días para encabezar la planificación deportiva y el inicio de la etapa de reacondicionamiento físico, clave para preparar a un equipo que buscará reivindicarse en el próximo semestre. Marquense apuesta a la continuidad como punto de partida para reconstruir su proyecto deportivo.

