Confirmado: Concacaf le aplica un inesperado castigo a Comunicaciones en el momento más duro para Roberto Hernández

Comunicaciones no fue capaz de suplir la ausencia de sus cinco seleccionados nacionales en las últimas jornadas del Torneo Apertura 2025.

Después de un flojo año, que decantó en la no clasificación a la Copa Centroamericana, el equipo se enfoca exclusivamente en ganar su título nacional número 33. Por lo que las alarmas se encendieron con las derrotas que encadenó recientemente frente Achuapa (2-1) y el recién ascendido Aurora (2-0).

“Tengo un buen plantel para competir y pelearla, pero tenemos que cambiar la actitud. Yo soy el primer responsable”, admitió el entrenador Roberto Hernández, quien en las últimas horas se hizo eco del revés que sorprendió a los Cremas.

¿Cuál es el castigo que sufrió Comunicaciones?

Concacaf dio a conocer este lunes 1 de septiembre la actualización de su ranking de clubes. Y entre los movimientos más relevantes, destaca la salida de Comunicaciones del top 10 de Centroamérica después de meses.

El equipo chapín, que supo estar en la cima del istmo en 2024, cayó al decimosegundo lugar con 1.089 puntos, siendo superado por Marathón de Honduras (1.095 unidades) y Cartaginés de Costa Rica (1.094).

Municipal, su archirrival, permaneció en el sexto escaño (1.119) a pesar de su dura eliminación en fase de grupos de la Copa Centroamericana. No es el caso de Xelajú (1.101), que sí avanzó a los cuartos de final y retuvo el noveno puesto.

Los Cremas llevan cuatro partidos sin triunfos en el Apertura 2025. (Foto: Comunicaciones)

¿Cuándo es el próximo partido de Comunicaciones?

A pesar de la fecha FIFA, la actividad en la Liga Nacional no se detendrá. Y Comunicaciones volverá a jugar el miércoles 3 de septiembre, cuando visite a Cobán Imperial desde las 3:00 p.m. en Alta Verapaz. Será una prueba de doble filo para Hernández y compañía, ya que los cobaneros están penúltimos en la tabla de posiciones con apenas 6 puntos.