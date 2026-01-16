Fuerte golpe para Municipal y Mario Acevedo a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió este viernes la apelación presentada por Municipal y confirmó que no habrá reducción en la sanción impuesta al estadio Manuel Felipe Carrera, tras los incidentes ocurridos en la final del Torneo Apertura 2025.

La dirigencia escarlata había solicitado que la suspensión del estadio El Trébol se redujera a un solo partido; sin embargo, la respuesta fue negativa. De esta manera, Municipal deberá cumplir con los dos juegos de castigo, lo que obligará al equipo a disputar sus compromisos como local en una sede alterna.

Como consecuencia directa, los encuentros ante Atlético Mictlán por la Jornada 1 y frente a Xelajú MC en la Jornada 3 se disputarán en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, recinto que fungirá como casa provisional de los rojos durante la sanción.

Cambios en el calendario de Municipal

Cabe recordar que el duelo ante Mictlán ya sufrió una reprogramación, pasando de las 20:00 horas a las 16:00 horas, manteniéndose para el jueves 22 de enero en territorio luciano. Esta modificación fue confirmada por la Liga Nacional días atrás.

En el caso del partido contra Xelajú, se espera un ajuste similar en el horario, tomando en cuenta que el estadio de Santa Lucía no cuenta con alumbrado eléctrico. No obstante, será la Liga Nacional la que oficialice el cambio en las próximas horas.

Con este panorama, Municipal prácticamente afrontará tres partidos consecutivos fuera del Manuel Felipe Carrera, ya que será hasta la Jornada 4 cuando vuelva a casa para recibir a Guastatoya a las 17:00 horas. La única buena noticia para los escarlatas es que se revocó la multa de Q10,000 por uso de pirotecnia, por lo que el club deberá pagar Q80,000 y no los Q90,000 inicialmente establecidos.

