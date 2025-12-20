Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Mario Acevedo deja claro el tema sobre el debate de la portería de Municipal para la ida

El entrenador habló sobre la elección de su guardameta para la final.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los rojos con dudas en la alineación
© MuincipalLos rojos con dudas en la alineación

Municipal afina los últimos detalles para encarar los dos partidos decisivos del Torneo Apertura 2025, cuando se mida a Antigua GFC en una final cargada de historia, tensión y rivalidad. Los rojos saben que están a 180 minutos de un nuevo título y el enfoque del plantel está puesto en llegar en plenitud futbolística y mental a esta serie definitiva.

Antigua vs. Municipal: ¿a qué hora y cómo ver la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala?

ver también

Antigua vs. Municipal: ¿a qué hora y cómo ver la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala?

Uno de los temas que ha marcado la recta final del campeonato es la titularidad en la portería, luego de la lesión que sufrió Kénderson Navarro en la Fecha 22 ante Marquense. Desde entonces, Braulio Linares ha respondido con solvencia, asumiendo la responsabilidad bajo los tres palos en los partidos más exigentes del torneo.

¿Kenderson Navarro o Braulio Linares?

El entrenador escarlata no esquivó el tema y reconoció la importancia de ambos guardametas. “Kénderson Navarro es una pieza importante para nosotros, es un jugador de selección. Es una buena prueba para tomar una decisión, pero ya llegará el tiempo en que se tomen decisiones”, comentó, dejando abierta la incógnita sobre quién será el arquero titular en la final.

La confianza en Braulio Linares no es nueva. El técnico conoce bien al guardameta, ya que ambos compartieron un proceso exitoso en Santa Lucía en 2021, donde se consagraron campeones, un antecedente que pesa y respalda la decisión de darle continuidad en momentos clave.

En lo deportivo, Municipal buscará sacar ventaja en la ida, consciente de que enfrentar a Antigua en el estadio Pensativo siempre representa un reto mayúsculo. El primer duelo de la final se disputará este domingo, en un escenario que promete lleno total y un ambiente de alta exigencia.

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Antigua vs. Municipal por la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala

ver también

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Antigua vs. Municipal por la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala

La serie se definirá el próximo sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde los rojos intentarán hacer valer su localía y su experiencia en finales. Con Antigua GFC como rival y la presión al máximo, Municipal se juega más que un título: se juega la reivindicación y la gloria en el cierre del Apertura 2025.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro
Guatemala

Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro

Cómo se define la final entre Antigua y Municipal: ¿hay gol de visitante?
Guatemala

Cómo se define la final entre Antigua y Municipal: ¿hay gol de visitante?

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Antigua vs. Municipal por la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala
Guatemala

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Antigua vs. Municipal por la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala

Estafa en Alajuelense: exponen una maniobra ilegal justo antes de recibir a Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense

Estafa en Alajuelense: exponen una maniobra ilegal justo antes de recibir a Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo