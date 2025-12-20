Mario Acevedo deja claro el tema sobre el debate de la portería de Municipal para la ida

Municipal afina los últimos detalles para encarar los dos partidos decisivos del Torneo Apertura 2025, cuando se mida a Antigua GFC en una final cargada de historia, tensión y rivalidad. Los rojos saben que están a 180 minutos de un nuevo título y el enfoque del plantel está puesto en llegar en plenitud futbolística y mental a esta serie definitiva.

Uno de los temas que ha marcado la recta final del campeonato es la titularidad en la portería, luego de la lesión que sufrió Kénderson Navarro en la Fecha 22 ante Marquense. Desde entonces, Braulio Linares ha respondido con solvencia, asumiendo la responsabilidad bajo los tres palos en los partidos más exigentes del torneo.

¿Kenderson Navarro o Braulio Linares?

El entrenador escarlata no esquivó el tema y reconoció la importancia de ambos guardametas. “Kénderson Navarro es una pieza importante para nosotros, es un jugador de selección. Es una buena prueba para tomar una decisión, pero ya llegará el tiempo en que se tomen decisiones”, comentó, dejando abierta la incógnita sobre quién será el arquero titular en la final.

La confianza en Braulio Linares no es nueva. El técnico conoce bien al guardameta, ya que ambos compartieron un proceso exitoso en Santa Lucía en 2021, donde se consagraron campeones, un antecedente que pesa y respalda la decisión de darle continuidad en momentos clave.

En lo deportivo, Municipal buscará sacar ventaja en la ida, consciente de que enfrentar a Antigua en el estadio Pensativo siempre representa un reto mayúsculo. El primer duelo de la final se disputará este domingo, en un escenario que promete lleno total y un ambiente de alta exigencia.

La serie se definirá el próximo sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde los rojos intentarán hacer valer su localía y su experiencia en finales. Con Antigua GFC como rival y la presión al máximo, Municipal se juega más que un título: se juega la reivindicación y la gloria en el cierre del Apertura 2025.

