Municipal acelera por el refuerzo internacional más pedido por Mario Acevedo: “Viene a Guatemala”

Municipal tiene la espina clavada de haber quedado en segundo lugar del Torneo Apertura 2025. Por eso mismo, encararán esta temporada con varios cambios, en otro intento por volver a demostrar su grandeza. La plantilla trabaja al respecto.

El inicio del mercado de pases mostró rumores intensos teñidos de rojo. Nombres como el de Erick López, Ronie Carrillo o Santiago Giordana suenan cada vez más fuerte para arribar a la institución. Por el momento, se mantienen negociaciones.

También se sumaron algunas certezas, tanto a nivel bajas como en altas que casi firmaron su contrato. Así como se supo que Yorman Baltazar no continuará en el equipo, otro extranjero como Cristian Colmán arribaría llegaría en un parpadeo.

Municipal acelera para fichar al delantero Cristian Colmán por pedido de Mario Acevedo

Según contó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, el futbolista Cristian Colmán está a un paso de sumarse a Municipal. Los corrillos ya pusieron a Guatemala como su destino lugar, tras despedirse de su actual club.

“Este connotado centrodelantero paraguayo Cristian Colmán ya se despidió de su club, el Nacional de ese país. Dicen que viene a Municipal. Dicen que viene para Guatemala… ¿Será concreto esto o hay una sorpresa? Pendientes”, dijo Gálvez.

Colmán llegó a Nacional para inicios del 2025, procedente del Deportivo Cali de Colombia. Durante la más reciente temporada del fútbol guaraní, disputó un total de 25 partidos oficiales, en los que logró convertir tres goles y dar dos asistencias.