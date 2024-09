La Selección Nacional de Guatemala está en una etapa crucial, buscando asegurar su lugar en el próximo Mundial 2026. Con un equipo en transición y un enfoque en la renovación, todos los ojos están puestos en el técnico Luis Fernando Tena y sus decisiones estratégicas.

Es por este motivo que José Contreras, figura del Comunicaciones, se pronunció recientemente sobre la posibilidad de regresar a la selección. “Se mencionó mucho este tema cuando Tena llegó a Guatemala. La verdad es que siempre estuve tranquilo, soy respetuoso de las decisiones que toman los técnicos”, comentó.

El experimentado jugador también reconoció que “desde que llegó, se veía que quería hacer un cambio de generación”. Y señaló: “Le ha dado resultados, siento que la selección mejoró mucho con él, aunque en el país queremos resultados más rápidos”.

Contreras concluyó admitiendo lo siguiente: “Siento que es muy difícil que se dé y me llame, aunque me gustaría”. Su deseo de volver a representar a Guatemala es un testimonio de su amor por la camiseta y su anhelo de contribuir al equipo. Aún el entrenador Luis Fernando Tena no se pronunció al respecto.

Contreras, jugador de Comunicaciones.

Estados Unidos busca una joya de Guatemala

Una de las máximas promesas que tiene el país es seguido de cerca por Estados Unidos. Se trata de Matt Evans, el joven mediocampista ofensivo de ascendencia guatemalteca que nació en el país de Norteamérica.

Aunque nunca ha sido convocado a la Selección Mayor de Guatemala, es bien visto por Luis Fernando Tena, quien reconoce su potencial y la importancia de retener a los talentos emergentes en el país. Aún no se sabe qué pasará en su futuro.