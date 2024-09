Aaron Herrera, lateral derecho en el D.C. United en la Major League Soccer (MLS), se sumó a la Selección de Guatemala a principios del 2023 y desde ese momento se convirtió en una de las figuras más destacadas que tiene el equipo. En total, ha disputado 10 partidos entre amistosos y competencias oficiales, consolidándose como una figura clave en el proceso del técnico Luis Fernando Tena.

Mientras el equipo se prepara para asegurar su boleto al Mundial de 2026, su conexión con los colores Azul y Blanco se ha vuelto más profunda. Es por este motivo que en una reciente entrevista con ESPN no pudo ocultar su emoción al ser parte de este equipo.

Herrera describió cuáles fueron sus sentimientos al representar a Guatemala

Herrera compartió su emoción al ser parte del equipo: “Significa mucho más para mí ahora que estoy más inmerso en esa cultura. Ha sido increíble jugar para Guatemala, el país donde nació mi papá. Me aceptaron desde el principio y el apoyo fue increíble, por lo que hacer el cambio fue una de las mejores decisiones que he tomado”. Y agregó: “Lo he dicho una y otra vez, pero me encanta poder ponerme esa camiseta y jugar para ellos”.

El defensor también habló de su conexión con el país: “Tengo profundas raíces en la cultura hispana y tengo muchos familiares que todavía viven en Guatemala. Me refiero a cientos de familiares que todavía viven allí. Puedo ver a muchos de ellos cada vez que voy, así que es fantástico poder estar más involucrado en la cultura ahora que juego para ellos”.

Con el apoyo de sus familiares y la comunidad, Aaron Herrera se ha convertido en un símbolo de orgullo para los aficionados guatemaltecos. A medida que avanza la preparación para el Mundial, sus palabras y acciones seguirán inspirando a todos aquellos que visten la camiseta de la Selección Nacional.

Herrera no estuvo convocado en la última fecha de Liga Naciones

Aaron Herrera, uno de los mejores jugadores de la actualidad en Guatemala, sufrió una lesión de tobillo que lo obligó a estar fuera de las canchas en la última doble fecha de Liga Naciones.