Luis Fernando Tena hace inesperado pedido a muy poco que Guatemala dispute la Eliminatoria al Mundial 2026

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, no oculta su preferencia por el estadio Manuel Felipe Carrera como posible sede para algunos partidos de la Azul y Blanco. El estratega mexicano ha visitado en repetidas ocasiones el inmueble de la zona 3 capitalina para observar encuentros del CSD Municipal y, tras sus recientes mejoras, considera que reúne condiciones atractivas para el equipo nacional.

Uno de los puntos que más valora Tena es la calidad del terreno de juego. El campo de césped natural de El Trébol ofrece un bote y una velocidad de balón óptimos, algo que, según el entrenador, puede favorecer el estilo que busca imprimir a la Selección. Además, resalta la cercanía de los graderíos, un factor que genera un ambiente más intenso y ejerce mayor presión sobre los rivales.

Otro elemento que suma a la candidatura del estadio rojo es la reciente instalación de nuevas torres de iluminación, que elevan el estándar para partidos nocturnos. Este cambio permite cumplir con requisitos técnicos que antes limitaban su uso para compromisos de alto nivel.

La Selección de Guatemala ya tiene estadio

A pesar del interés de Luis Fernando Tena, la realidad es que el estadio Cementos Progreso sigue siendo la primera opción para albergar los partidos de la Selección, especialmente durante las obras que se realizan en el Doroteo Guamuch Flores. Las decisiones finales dependerán de la Federación Nacional de Fútbol y de la planificación logística de los encuentros.

Por ahora, la posibilidad más viable para ver a la Azul y Blanco en El Trébol sería en un partido amistoso, ya que los juegos oficiales de Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 tienen otros escenarios en mente. El propio calendario y los compromisos de Municipal como local también influyen en esta elección.

El debut de Guatemala como local en la Eliminatoria está programado para el 4 de septiembre a las 20:00 horas frente a El Salvador, un duelo que marcará el arranque de la lucha por un boleto a la Copa del Mundo. La expectativa por un lleno total es alta, independientemente del estadio que se elija.