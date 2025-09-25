Luis Fernando Tena fue a verlo: tiene 17 años, lo buscaron desde España y podría jugar pronto en la selección mayor de Guatemala

Luis Fernando Tena tiene en carpeta a un joven prometedor. Con sus jóvenes 17 años, lo buscaron desde España y podría jugar pronto en la Selección Nacional de Guatemala. No descartan que se sume a este mismo proceso dentro del ciclo.

Tena estuvo presente en el amistoso que la Sub-23 mantuvo con Honduras, y su aparición dio qué hablar. Pudo ver brillar a Marvin Ávila, autor del único gol del equipo y figura del partido pese a la derrota por 3-1 en el primero de los cruces.

Luis Fernando Tena se acercó a observar el amistoso Sub-23 entre Guatemala y Honduras.

Ávila es jugador de Antigua GFC. En lo que va de la temporada, tuvo ocho juegos por Liga Nacional, en los que otorgó dos asistencias, y disputó otros dos cotejos por Copa Centroamericana. Antes de firmar, lo buscaron de varios lugares más.

“Nos lo pidieron de Argentina, de España, de Estados Unidos… Marvin pudiera estar en cualquier lugar, pero él necesita todavía esa pequeña formación. El único equipo nacional y centroamericano que se lo ofrece es Antigua. Esa es la razón por la que él está hoy aquí”, dijo su representante cuando firmó para Los Coloniales.

Luis Fernando Tena busca a Marvin Ávila: el joven chapín estuvo a prueba en Gremio

Marvin Ávila Jr. tiene solamente 17 años. Es una de las más grandes promesas en el fútbol chapín, por lo que su nombre jamás pasa desapercibido. En lo que va de la temporada, se ganó la titularidad en Antigua GFC y se convirtió en pieza clave.

En la Selección Nacional Sub-15, metió ocho goles en cuatro partidos. Ya para la Sub-17, fueron 13 tantos en 10 juegos. Mientras tanto, en la Sub-20, consiguió tres anotaciones en sus 13 disputas. Esto lo llevó a un gigante de Sudamérica.

Tal como confirmaron varios medios que siguen el día a día colonial, la joya de 17 años tuvo su chance en Gremio de Porto Alegre. Esta fue la primera de todas las grandes oportunidades que se le presentarán en su prometedora y joven carrera.

Después de atravesar el periodo de prueba, Titi regresó para quedarse entre sus compañeros y afrontar todos los desafíos que le quedan en el corriente año a su actual equipo. Quiere ganarse la consagración en la Liga Nacional de Guatemala.