Los increíbles números de Arquímides Ordóñez en la MLS Next Pro

Hace tiempo que Arquímides Ordóñez dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Al legionario de Guatemala le están dando lugar en la MLS Next Pro y ya es el goleador del FC Cincinnati 2 en lo poco que va de jugado en esta temporada.

Quimi, como lo conocen en tierras estadounidenses y chapinas, marcó en duplicado contra el Huntsville City FC. Con estos tantos, alcanzó los 4 goles en tan solo dos jornadas y ya recibe elogios de todos por su impresionante nivel dentro del campo.

No solo es el máximo anotador de su equipo, sino que también de la MLS Next Pro. Lo siguen de cerca, con un tanto menos, Brandon Cambridge, Abdoulaye Cissoko, Diogo Pachedo y Yosuke Hanya. Excelente nivel para un atacante que estará en el Mundial Sub 20 con Guatemala.

El combinado nacional chapín ya se ilusiona con la participación en el torneo intercontinental y, sobre todo, por la presencia de esta figura. Arquímides ya tuvo un excelente desempeño en el Premundial y en mayo tendrá la posibilidad de hacerse ver más aún en el mundo del fútbol.

Veremos que sucede con el crecimiento de Ordóñez y cuando deciden que pegue el salto para sumarse al primer equipo. Por el momento, la MLS Next Pro parece quedarle chica y ya es momento de que tenga su oportunidad en el primer equipo.