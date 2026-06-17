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Lo quería Saprissa: Municipal acelera por el fichaje de un ‘9’ extranjero y da la sorpresa del mercado

Los rojos están cerca de sumar una contratación en la delantera.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los rojos sumarán un refuerzo de lujo
© MunicipalLos rojos sumarán un refuerzo de lujo

Municipal continúa moviéndose con determinación en el mercado de fichajes con la mirada puesta en la temporada 2026-2027, donde buscará ser protagonista tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana. La dirigencia escarlata trabaja intensamente en fortalecer su plantel y, especialmente, en potenciar una ofensiva que aspira a marcar diferencias en los desafíos que se avecinan.

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Luego de anunciar únicamente algunas bajas para el próximo campeonato, todo apunta a que los rojos ya tienen cerrado a su primer refuerzo internacional. Se trata del delantero dominicano Erick Japa, un atacante que ha despertado interés en distintos clubes de la región y que está a un paso de convertirse en nuevo jugador del conjunto dirigido por Mario Acevedo.

Erick Japa, el elegido para reforzar el ataque rojo

A pesar de que el fútbol no es el deporte con mayor tradición en República Dominicana, Erick Japa ha logrado construir una carrera destacada gracias a sus actuaciones tanto en su selección nacional como en los clubes donde ha militado. Su capacidad goleadora y presencia en el área lo han convertido en uno de los delanteros más cotizados del área de Concacaf.

El atacante estuvo incluso en la órbita del Deportivo Saprissa cuando Paulo César Wanchope encabezaba el proyecto deportivo del conjunto costarricense. Sin embargo, aquella operación nunca llegó a concretarse y Japa optó por continuar su carrera en Sudamérica, acumulando experiencia y consolidando su crecimiento profesional.

En su trayectoria destacan pasos por Aucas de Ecuador, UMECIT de Panamá, además de defender las camisetas de Cibao y Pueblo Nuevo en República Dominicana. A ello se suma su participación constante con la Selección Dominicana, donde se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del combinado caribeño.

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Aunque Municipal todavía no ha oficializado el fichaje, las negociaciones estarían completamente encaminadas y existe un acuerdo entre ambas partes. De confirmarse en los próximos días, Erick Japa se convertirá en el primer refuerzo de los escarlatas, que hasta ahora únicamente han registrado las salidas de Darwin Torres, Cristian Jiménez, Figo Montaño y Yasnier Matos, dando inicio así a una nueva etapa en la construcción de un equipo que aspira a pelear por todos los títulos.

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