Lo operaron y se complicó: el problema de salud de Luis Fernando Tena que lo obligaría a dejar la selección de Guatemala

Luis Fernando Tena dejó por ahora su cargo como entrenador de la Selección de Guatemala debido a problemas de salud, una situación que incluso le impidió acompañar al equipo en el amistoso más reciente.

Su ausencia se hizo notar en el duelo ante Argelia, donde la Selección de Guatemala sufrió una dura derrota por 7-0, en medio de un momento complicado tanto dentro como fuera de la cancha.

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¿Qué le sucedió a Luis Fernando Tena?

Recordemos que Luis Fernando Tena atravesó recientemente un problema de salud luego de ser sometido a una cirugía de vesícula.

Aunque en principio el procedimiento parecía parte de su recuperación, el entrenador mexicano presentó complicaciones provocadas por una bacteria, situación que hizo necesaria una segunda intervención médica para atender su estado.

Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

¿Luis Fernando Tena regresará a la Selección de Gutemala?

Aunque Luis Fernando Tena se mantiene estable y ya no está en riesgo, su proceso de recuperación le impediría volver a sus labores en el corto plazo.

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Según la periodista Renata Quintanar, de Referee, la Federación de Guatemala habría tratado inicialmente la situación como una ausencia indefinida; no obstante, ante la falta de certeza sobre su regreso, ambas partes habrían decidido poner fin a la etapa de manera definitiva.

El pedido de la Familia de Luis Fernando Tena

La familia de Luis Fernando Tena le habría pedido que priorice su bienestar, tome reposo y se cuide, en medio del momento que atraviesa el entrenador mexicano.

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A sus 68 años, el entorno más cercano del técnico consideraría que su salud debe estar por encima de cualquier compromiso profesional, por lo que el llamado sería claro: hacer una pausa y enfocarse plenamente en su recuperación.

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Datos claves

Luis Fernando Tena presentó complicaciones de salud luego de una cirugía de vesícula, ya que una bacteria habría provocado que tuviera que someterse a una segunda intervención médica .

luego de una cirugía de vesícula, ya que una bacteria habría provocado que tuviera que someterse a . Aunque el entrenador mexicano se mantiene estable y fuera de peligro , su proceso de recuperación le impediría volver a dirigir en el corto plazo .

, su proceso de recuperación . Ante la incertidumbre sobre su regreso, la Federación de Guatemala y Tena habrían decidido cerrar el ciclo de manera definitiva, mientras que su familia le habría pedido reposo, cuidado y priorizar su salud.