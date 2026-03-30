Confirman que Luis Fernando Tena se aleja de la Selección de Guatemala y así lo anunciaron: “Cerrar el ciclo”

La Selección de Guatemala viene golpeada luego de perder 7-0 frente a Argelia en su más reciente partido amistoso por la fecha FIFA.

Cuando parecía que esa dura derrota ya era suficiente problema, surgió una nueva noticia relacionada con Luis Fernando Tena, que pondría en duda su continuidad al frente de la Azul y Blanco.

ver también En Guatemala ponen en duda el futuro de Luis Fernando Tena por temas de salud y ya señalan al reemplazante: “Le ofrecerían el cargo”

¿Qué sucede con Luis Fernando Tena en Guatemala?

De acuerdo con la periodista Renata Quintanar, de Referee, inicialmente la Federación de Guatemala habría manejado el caso como una ausencia indefinida; sin embargo, ante la incertidumbre sobre su regreso, ambas partes habrían optado por cerrar el ciclo de manera definitiva.

“Inicialmente, la Federación de Guatemala había manejado el caso como una ausencia indefinida. No obstante, ante la incertidumbre sobre su regreso, ambas partes optaron por cerrar el ciclo de manera definitiva“, compartió la periodista Renata Quintanar, de Referee.

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La decisión, además, se habría tomado en buenos términos, priorizando la salud del estratega por encima de cualquier otro factor.

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De manera provisional el equipo quedaría bajo la dirección de Salvador Reyes, quien se desempeñaba como auxiliar técnico y ya había tomado las riendas durante la reciente ausencia del entrenador.

Su continuidad como interino, o incluso una eventual ratificación, sería una de las decisiones más importantes que la Federación tendría que resolver en los próximos días.

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Datos claves

Luis Fernando Tena habría salido de la Selección de Guatemala , luego de que la Federación manejara inicialmente su situación como una ausencia indefinida .

, luego de que la Federación manejara inicialmente su situación como una . La decisión se habría tomado en buenos términos , y según lo informado, se priorizó la salud del estratega por encima de cualquier otra consideración.

, y según lo informado, por encima de cualquier otra consideración. Salvador Reyes quedaría al frente del equipo de manera provisional, tras haberse desempeñado como auxiliar técnico, mientras la Federación define si continúa como interino o es ratificado.