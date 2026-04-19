Lo lamenta Guatemala: Joven promesa de la Selección Nacional sufre lesión de gravedad

La noticia golpea con fuerza en el entorno de Xelajú MC y del fútbol guatemalteco: el joven mediocampista Claudio De Oliveira sufrió una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, una de las lesiones más temidas en el deporte. El incidente ocurrió durante un entrenamiento, justo antes del viaje del equipo hacia su compromiso ante Jutiapa, encendiendo de inmediato las alarmas en el campamento de los súper chivos.

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El infortunio se dio en una jugada aparentemente rutinaria, cuando al futbolista de apenas 17 años se le quedó trabado el pie en la gramilla, provocando un movimiento antinatural en la rodilla. Tras varias evaluaciones médicas, se confirmó el diagnóstico, dejando un panorama complicado para una de las promesas más importantes del balompié de Guatemala.

Golpe duro al presente y futuro de Guatemala

El tiempo estimado de recuperación para Claudio De Oliveira oscila entre seis y ocho meses, dependiendo de su evolución tras la cirugía. Esto significa que el juvenil no solo se perderá el resto del Torneo Clausura 2026, sino también una parte considerable del Apertura, frenando en seco su progresión deportiva en un momento clave de su carrera.

Además, el mediocampista deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días, paso fundamental para iniciar un largo proceso de rehabilitación. El cuerpo médico del club trabaja en definir los tiempos exactos para la operación, con el objetivo de garantizar una recuperación óptima y sin riesgos a futuro.

La lesión también impacta directamente en la Selección de Guatemala, donde De Oliveira ya comenzaba a abrirse camino. No solo era parte del proceso de la Sub-20, sino que incluso había tenido acercamientos con el equipo mayor dirigido por Luis Fernando Tena, lo que evidenciaba su rápido crecimiento y proyección internacional.

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Este duro golpe llega en un momento donde el futbolista era seguido por clubes del extranjero, interesados en su talento y proyección. Sin embargo, este tipo de lesiones suelen representar un desafío tanto físico como mental, especialmente para jugadores jóvenes que apenas comienzan a consolidarse en el alto rendimiento.

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En Xelajú MC, la noticia se recibe con preocupación, pero también con respaldo total hacia su jugador. La institución confía en que Claudio De Oliveira podrá superar este obstáculo y regresar más fuerte, en una historia que ahora cambia de rumbo, pero que aún tiene mucho por escribir en el fútbol guatemalteco.