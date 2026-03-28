Lo lamenta el Fantasma Figueroa: Comunicaciones se queda sin más figuras para su partido clave ante Marquense

Comunicaciones FC afronta uno de los partidos más determinantes del Torneo Clausura 2026 cuando visite a Deportivo Marquense, en un duelo directo por la permanencia que podría marcar el rumbo del equipo en la recta final del campeonato.

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El conjunto dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa llega con la obligación de ganar, en medio de una racha negativa que lo ha acercado peligrosamente a la zona del descenso, aumentando la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

Sin embargo, el panorama no es el más favorable para los albos, ya que continúan las bajas sensibles, comenzando por José Carlos Pinto y Stheven Robles, quienes vienen de participar con la Selección de Guatemala en la vergonzosa derrota ante Argelia.

A estas ausencias se suman los cubanos Karel Espino y Dairon Reyes, este último uno de los goleadores del campeonato, además de la no convocatoria de José Manuel Contreras, lo que obliga al técnico a replantear su esquema.

Un equipo contra las cuerdas

La situación se complica aún más al considerar que los cremas acumulan tres derrotas consecutivas, una racha que ha encendido las críticas hacia el trabajo de Figueroa, señalado por la falta de variantes tácticas.

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Con este contexto, Comunicaciones está ante una prueba de carácter, donde deberá sobreponerse a las adversidades y sumar puntos vitales para alejarse del descenso y recuperar la confianza en un momento crítico de la temporada.

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