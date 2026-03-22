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El Fantasma Figueroa vuelve a poner a Comunicaciones en la sombra del descenso

El técnico chileno está dejando en un bache a los cremas que nuevamente temen por estar en la zona del descenso.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Se le acabó la magia al entrenador
© Emisoras UnidasSe le acabó la magia al entrenador

Comunicaciones FC volvió a tropezar en la Liga Nacional de Guatemala, tras caer 1-3 ante Xelajú MC en condición de local, en una noche que dejó muchas dudas y encendió las alarmas en el entorno albo.

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El conjunto dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa sufrió su tercera derrota consecutiva, en una racha negativa que contrasta completamente con el impulso que había tomado semanas atrás. Los goles de Jesús López de penal, Jorge Aparicio y Harim Quezada sellaron el golpe para los cremas.

Lo más preocupante no es solo el resultado, sino el contexto. Comunicaciones ha perdido 9 puntos consecutivos, saliendo de la zona de confort y acercándose peligrosamente a la zona del descenso, un escenario que parecía haber dejado atrás.

La sombra del descenso vuelve

Actualmente, los albos se ubican en la octava posición con 45 puntos, pero a tan solo cuatro unidades del descenso, una diferencia que podría reducirse aún más dependiendo del resultado de Marquense, que sigue en plena lucha por la permanencia.

El panorama es complejo, ya que equipos como Mictlán, Malacateco y Guastatoya también están involucrados en la pelea, mientras que Achuapa y el propio Marquense ocupan los puestos más comprometidos en la tabla acumulada.

El calendario tampoco da tregua para los cremas, que deberán enfrentar una recta final exigente con duelos directos ante rivales que también luchan por no descender. Partidos ante Marquense, Mictlán, Guastatoya y el clásico frente a Municipal marcarán su destino.

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De esta manera, Comunicaciones pasa de pelear por el protagonismo a luchar por la permanencia, en una crisis deportiva que obliga a reaccionar de inmediato si no quiere verse envuelto en uno de los capítulos más complicados de su historia reciente.

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