Intervino la policía: futbolistas de Comunicaciones protagonizan un tenso cruce antes del clásico con Municipal que no se vio en TV

Comunicaciones protagonizó un tenso cruce a través de sus futbolistas, antes de jugar el Clásico de Guatemala contra Municipal. Si bien este mismo no se vio en la TV, podría traerle problemas a varios integrantes de la plantilla. Un escándalo.

Los Cremas cayeron en su visita a Cobán Imperial por 3-1. Ernesto Montreal fue el encargado de abrir la cuenta, aunque poco sirvió su gol cuando llegaron los dos de Uri Amaral y el de Anthony López. Otro golpe importante para la visita.

De esta manera, los dirigidos por Roberto Hernández se quedaron en el octavo lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025. Solamente consiguieron ocho puntos en estas ocho jornadas, con dos victorias, dos empates y cuatro duras derrotas.

El mayor lío no fue ese, sino que las cuestiones problemáticas continuaron fuera del verde césped. Cuando emprendía su retirada, el plantel Blanco volvió a ser la cara de un hecho vergonzoso. Por el momento, no existen sanciones al respecto.

Comunicaciones protagoniza escándalo antes del Clásico de Guatemala contra Municipal

Guatemala entera se encuentra en vilo, a la espera de posibles sanciones para la plantilla de Comunicaciones. Un hecho violento castiga al equipo, justo antes de jugar la Copa Guate Banrural contra Municipal. Todas las noticias son negativas.

Según se puede observar en las imágenes captadas por GolesGT, un montón de aficionados de Cobán Imperial se cruzó con el micro que llevaba a los jugadores blancos. Lo acontecido sucedió en las inmediaciones al Estadio José Ángel Rossi.

Marco Domínguez, protagonista del escándalo que envuelve a Comunicaciones (GolesGT).

Marco Domínguez es el principal apuntado por el lente, mientras toma del cuello a un fanático de los Príncipes Azules. Mientras los policías no reaccionan, Arnold Barrios intenta calmar las aguas, así como lo hizo el mexicano Ernesto Monreal.