Inesperado: Guatemala recibirá ayuda de Costa Rica para sus siguientes juegos de la Eliminatoria Mundialista

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ofreció este jueves información clave sobre la venta de boletos y la logística para los próximos partidos de las Eliminatorias Mundialistas, donde la Selección Nacional buscará sellar su histórica clasificación a su primera Copa del Mundo. Los duelos ante Panamá y Surinam representan el tramo decisivo del camino hacia el sueño mundialista, y por ello la FFG ha reforzado el control y la transparencia en el proceso de adquisición de entradas.

Uno de los anuncios más destacados fue el cambio de ticketera oficial, decisión tomada tras detectar irregularidades con la plataforma anterior. En su lugar, la federación contrató a TicketShow, empresa originaria de Costa Rica con 10 años de experiencia en la gestión de boletos para eventos deportivos, y que ya ha trabajado en Guatemala con el club Municipal. “La plataforma es 100% segura y confiable”, aseguró Johan Villalobos, representante de la compañía.

Entre las innovaciones implementadas por TicketShow destacan sistemas de control contra la reventa, acceso mediante códigos QR y la posibilidad de habilitar el ingreso solo horas antes del evento, según las indicaciones de la FFG. Además, la venta será 100% digital, sin impresión física de boletos. Los aficionados podrán adquirir sus entradas en los centros Bantrab de zona 15 (Centro de Negocios) y zona 9 (Centro Piace), donde podrán realizar el pago y recibir su boleto de forma electrónica.

Las nuevas medidas para comprar entradas

Cada persona podrá comprar un máximo de tres boletos, y deberá ingresar al estadio acompañada de quienes adquirió las entradas, ya que no se permitirán capturas de pantalla ni transferencias de los códigos QR. Asimismo, se implementarán anillos de seguridad alrededor del estadio para garantizar el orden y la integridad del evento, una medida que refuerza el compromiso de la federación con la seguridad del público y de los equipos.

Los precios oficiales fueron confirmados por la FFG: General Norte Q500, Preferencia Q1,200, Preferencia Visita Q1,200 y Tribuna Q1,700, con un cargo adicional de Q30 por boleto. La venta física arrancará el martes 4 de noviembre a las 9:00 a.m., y posteriormente continuará de forma exclusivamente online, con una distribución de 5,000 boletos para el público general y 2,000 destinados a patrocinadores, familiares de jugadores y miembros de la federación.

Con estas nuevas disposiciones, la Federación de Fútbol de Guatemala busca ofrecer un proceso justo, moderno y seguro, en sintonía con la expectativa creciente de los aficionados. La afición chapina se prepara para colmar el estadio y acompañar a su selección en los dos compromisos más importantes de los últimos tiempos, donde el sueño de ver a Guatemala en un Mundial podría convertirse, por fin, en realidad.

