Hernán Medford se encontró con la respuesta menos esperada en Guatemala tras el llamado de Jafet Soto para volver a Herediano

Hernán Medford llegó a un acuerdo verbal con el Club Sport Herediano para ser el nuevo entrenador de su primer equipo. Arribará lo más pronto posible, para la firma de su contrato y oficialización de su nuevo trabajo. Movimiento sorpresivo.

Medford asumió el mando en Deportivo Marquense para el torneo pasado, en el que logró salvarse del descenso y llegar a semifinales del Torneo Clausura 2025, con una plantilla limitada. Aún conservaba el puesto. Decidió cambiar su lugar.

Con el Torneo Apertura 2025 ya comenzado, el director técnico logró sumar con su plantel dos puntos en tres jornadas. Pocos días antes del cotejo contra Cobán Imperial, se confirmó al director deportivo Horacio González como DT interino.

Los fanáticos no tomaron para nada bien la inesperada salida del Pelícano, por lo que no tardaron en expresarse a través de las redes sociales. También aparecieron aficionados florenses, quienes se expresaron a partir del fichaje dado velozmente.

Hernán Medford a Herediano: la inesperada respuesta de Marquense en Guatemala

Hernán Medford dirigió un total de 27 juegos en Deportivo Marquense, cuando el club se encontraba prácticamente condenado al descenso. Sacó un promedio de 1.22 puntos por partido, lo que le sirvió incluso para meterse en los playoffs.

En su momento, los aficionados le dieron el debido agradecimiento, pero todo se derrumbó hace instantes. Al quedar sellada su vuelta al Club Sport Herediano, no tardaron en llegar las expresiones contrarias en redes sociales. Todo se dio vuelta.

Algunos comentarios hacen referencia a la forma en la que cerró su último paso por Herediano, de donde se retiró mal pese a haber ganado tres títulos. Otros, en cambio, apuntan a lo rápido que abandonó Marquense, sin respetar su contrato.

Cabe destacar que Medford logró que Los Florenses se consagraran durante tres competencias. Ganó la Primera División de Costa Rica, tanto en 2016 como en el 2017. Además, se quedó con la Supercopa de Costa Rica en su edición del 2022.