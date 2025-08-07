El primer fichaje de Medford en Herediano: Jafet Soto avanza por un refuerzo de lujo para su nuevo DT

En Herediano los movimientos no se detienen. Tras la salida de Pablo Salazar y con Hernán Medford a punto de convertirse en el nuevo técnico, el gerente general Jafet Soto ya trabaja para darle al “Pelícano” su primer refuerzo en esta nueva etapa al mando del equipo florense.

Medford, quien actualmente dirige al Marquense de Guatemala, está a la espera de resolver su situación contractual para incorporarse oficialmente al bicampeón nacional. Todo apunta a que su llegada se concretará en cuestión de días, pero mientras tanto, la dirigencia ya afina los detalles de un fichaje sorpresa.

¿Qué sorpresa le prepara Jafet Soto a Hernán Medford?

Según reveló el periodista Josué Quesada, Herediano está cerca de cerrar la incorporación de un jugador proveniente del fútbol mexicano. Aunque el nombre aún se mantiene en reserva, la pista más fuerte apunta a que podría llegar desde el Cruz Azul, uno de los clubes más reconocidos de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

El objetivo de Soto es claro: que Medford cuente de inmediato con una pieza que aporte jerarquía y experiencia, para fortalecer al plantel en un momento clave de la temporada, con la Copa Centroamericana y el campeonato nacional en plena competencia.

Hernán Medford está muy cerca de Herediano.

Publicidad

La incorporación sería la primera bajo el mando del nuevo entrenador y marcaría el inicio de un mercado de fichajes activo para los florenses, que buscan recuperar protagonismo tras un arranque de temporada irregular.

Publicidad

ver también Pablo Salazar rompe el silencio: el mensaje que emociona a todo Herediano y confirma dónde seguirá su carrera

Con la llegada de Medford prácticamente sellada y el refuerzo en camino, Herediano prepara una semana de novedades que podrían cambiar por completo el panorama del equipo. En el campamento rojiamarillo hay expectativa, y la afición aguarda con ansias la doble noticia.