Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

El primer fichaje de Medford en Herediano: Jafet Soto avanza por un refuerzo de lujo para su nuevo DT

Mientras restan detalles para que Hernán Medford sea nuevo DT de Herediano, Jafet Soto avanza con un fichaje de lujo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto quiere darle una figura a Medford.
Jafet Soto quiere darle una figura a Medford.

En Herediano los movimientos no se detienen. Tras la salida de Pablo Salazar y con Hernán Medford a punto de convertirse en el nuevo técnico, el gerente general Jafet Soto ya trabaja para darle al “Pelícano” su primer refuerzo en esta nueva etapa al mando del equipo florense.

Medford, quien actualmente dirige al Marquense de Guatemala, está a la espera de resolver su situación contractual para incorporarse oficialmente al bicampeón nacional. Todo apunta a que su llegada se concretará en cuestión de días, pero mientras tanto, la dirigencia ya afina los detalles de un fichaje sorpresa.

¿Qué sorpresa le prepara Jafet Soto a Hernán Medford?

Según reveló el periodista Josué Quesada, Herediano está cerca de cerrar la incorporación de un jugador proveniente del fútbol mexicano. Aunque el nombre aún se mantiene en reserva, la pista más fuerte apunta a que podría llegar desde el Cruz Azul, uno de los clubes más reconocidos de la Liga MX.

Publicidad

El objetivo de Soto es claro: que Medford cuente de inmediato con una pieza que aporte jerarquía y experiencia, para fortalecer al plantel en un momento clave de la temporada, con la Copa Centroamericana y el campeonato nacional en plena competencia.

Hernán Medford está muy cerca de Herediano.

Hernán Medford está muy cerca de Herediano.

Publicidad

La incorporación sería la primera bajo el mando del nuevo entrenador y marcaría el inicio de un mercado de fichajes activo para los florenses, que buscan recuperar protagonismo tras un arranque de temporada irregular.

Pablo Salazar rompe el silencio: el mensaje que emociona a todo Herediano y confirma dónde seguirá su carrera

ver también

Pablo Salazar rompe el silencio: el mensaje que emociona a todo Herediano y confirma dónde seguirá su carrera

Con la llegada de Medford prácticamente sellada y el refuerzo en camino, Herediano prepara una semana de novedades que podrían cambiar por completo el panorama del equipo. En el campamento rojiamarillo hay expectativa, y la afición aguarda con ansias la doble noticia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Herediano o Marquense? La cláusula secreta que marca el destino de Hernán Medford
Costa Rica

¿Herediano o Marquense? La cláusula secreta que marca el destino de Hernán Medford

Jafet no es el favorito: Kevin Jiménez revela cómo está la carrera entre los 4 candidatos para reemplazar a Salazar
Costa Rica

Jafet no es el favorito: Kevin Jiménez revela cómo está la carrera entre los 4 candidatos para reemplazar a Salazar

Una gran sorpresa: Hernán Medford recibe ayuda inesperada desde Panamá
Costa Rica

Una gran sorpresa: Hernán Medford recibe ayuda inesperada desde Panamá

Machillo Ramírez se enoja con los jugadores de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez se enoja con los jugadores de Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo