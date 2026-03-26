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Guatemala vs. Argelia: a qué hora y cómo ver el amistoso de la selección chapina sin la presencia de Luis Fernando Tena

El seleccionado chapín tendrá su primer amistoso oficial en un nuevo ciclo mundialista de Luis Fernando Tena, quien no estará presente por un tema de salud.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Estadio Luigi Ferraris albergará el amistoso.
© RRSSEl Estadio Luigi Ferraris albergará el amistoso.

La Selección de Guatemala disputará su segundo amistoso en lo que va del 2026. En el mes de enero, se midió contra Canadá con un equipo del medio local en el que cayó por 1-0. Ahora, en una ventana internacional, será el primero de manera oficial después de la renovación del contrato de Luis Fernando Tena como entrenador.

El rival será Argelia, seleccionado que está clasificado al Mundial 2026 y compartirá grupo con Argentina, Austria y Jordania. El encuentro se llevará a cabo este viernes en Italia, precisamente en Genoa, en el Estadio Luigi Ferraris, donde Genoa y Sampdoria hacen de local.

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¿Cuándo y a qué hora juega Guatemala contra Argelia?

El juego comenzará este viernes 27 de marzo a las 13:30 en horario de Guatemala, mientras que se disputará a las 20:30 en la hora local de Italia.

¿Cómo ver el amistoso de Guatemala por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Guatemala y Argelia se podrá sintonizar en la pantalla de Tigo Sports.

¿Cómo llega Guatemala?

El seleccionado chapín se encuentra muy golpeado después de no haber conseguido la clasificación al Mundial 2026 el año pasado. La derrota con Panamá sacudió el camerino, pero ahora habrá varias caras nuevas pensando en este proceso mundialista que iniciará este viernes de manera oficial.

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Entre las novedades que propuso Luis Fernando Tena, quien no viajó a Italia por una cirugía y será reemplazado por su asistente Salvador Reyes, aparecen Daniel Méndez de Pachuca y Marcelo Hernández del Cartaginés. Además, no estarán Aarón Herrera, Nicholas Hagen y Rubio Rubín entre las ausencias más notables.

¿Cómo llega Argelia?

A diferencia de Guatemala, el seleccionado argelino arriba a este amistoso con una buena regularidad en cuanto a la competencia. Entre diciembre y enero participó de la Copa de África. Llegó hasta los cuartos de final, ronda en la que fue eliminado tras perder 2-0 ante Nigeria.

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Datos claves

  • Guatemala enfrentará a Argelia este viernes 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris.
  • El partido amistoso se transmitirá a las 13:30 horas por la señal de Tigo Sports.
  • Salvador Reyes dirigirá a la selección ante la ausencia de Luis Fernando Tena por cirugía.

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