Guatemala sufre las consecuencias: la decisión de Luis Fernando Tena que favorece a El Salvador camino al Mundial 2026

La Selección de Guatemala continúa con sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), preparando los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf frente a El Salvador y Panamá en septiembre. El grupo de trabajo sorprendió esta semana al aumentar en número, gracias a la presencia de los futbolistas de la Sub-23, quienes también se preparan para los Juegos Centroamericanos 2025.

El entrenador Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico aprovecharán esta coyuntura para trabajar de la mano con Willy Olivera, estratega del combinado juvenil. Ambos enfocarán los próximos días en aspectos tácticos, con el objetivo de fortalecer a sus planteles de cara a las exigentes competiciones que se avecinan.

La incorporación de los jóvenes talentos permitirá mantener la intensidad en las sesiones de entrenamiento, algo clave para la azul y blanco mayor, que por ahora entrena con apenas 11 jugadores. Esto se debe a que algunos elementos de Antigua GFC y Municipal volvieron con sus clubes para disputar la Copa Centroamericana.

El regreso de los jugadores de Antigua, Municipal y legionarios

De acuerdo con lo planificado, los futbolistas de Antigua volverán a los entrenamientos de la Selección el viernes 29 de agosto, mientras que los representantes de Municipal lo harán el sábado 30. Esta coordinación busca equilibrar las necesidades de clubes y combinado nacional en un momento crucial de la temporada.

Los legionarios, quienes militan en el extranjero, tienen previsto incorporarse a la concentración desde el domingo, lo que permitirá al cuerpo técnico completar finalmente el grupo con el que enfrentará la doble jornada eliminatoria.

El trabajo conjunto entre la Selección Mayor y la Sub-23 no solo aporta en lo inmediato, sino que también abre la puerta a una integración generacional que puede rendir frutos en el futuro, consolidando el proceso de crecimiento del fútbol guatemalteco en la región.