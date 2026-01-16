Es tendencia:
Gracias a Luis Fernando Tena: Óscar Santis se prepara para dar el salto que lo meterá en la historia de Guatemala

De la mano de Luis Fernando Tena, Óscar Santis puede entrar en la historia de La Bicolor.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Óscar Santis sorprende a Guatemala ante la posibilidad de hacer historia.
Óscar Santis sorprende a Guatemala ante la posibilidad de hacer historia.

Guatemala se dispone a comenzar el año después del traspié durante las Eliminatorias al Mundial 2026. Parecía estar todo dado para que la obtención del boleto fuese una realidad o, por lo menos, para aspirar al repechaje. Pero no sucedió.

Las autoridades decidieron ratificar a Luis Fernando Tena en el puesto de director técnico. De esa forma, dieron inicio a este nuevo ciclo que contará con la disputa de varios amistosos. Esa será la manera de darle rodaje a una plantilla renovada.

Entre los viejos conocidos, para agrado de los aficionados chapines, se encuentra Óscar Santis. A pasitos de hacer historia con La Bicolor, el delantero no va a dejar pasar su gran oportunidad. Está dispuesto a esforzarse aún más de lo cotidiano.

Óscar Santis está cerca de hacer historia en Guatemala

Según marca la estadística del sitio Transfermarkt, Óscar Santis lleva 50 partidos disputados con la Selección Mayor. Dentro de los mismos, marcó un total de 19 goles oficiales, línea que intentará cruzar en cuanto vuelva a correr al césped.

Durante el amistoso que Guatemala jugará contra Canadá, es prácticamente un hecho que Santis será titular. Contará con la chance de sumar más anotaciones a su cuenta personal, para poder integrar una selecta lista de jugadores históricos con 20 o más anotaciones.

En esa nómina, el atacante de Antigua GFC podrá abrazar los nombres legendarios de Carlos Ruiz, Juan Carlos Plata, y Freddy García, a quienes tiene por encima en la tabla de máximos anotadores en toda la historia de la Selección Nacional.

Los 10 máximos goleadores históricos de La Bicolor

Si bien el líder absoluto de esta lista elaborada con datos de Transfermarkt, es el Pescadito, entre los jugadores activos que podrían escalar rápidamente sólo hay tres: el propio Santis, Darwin Lom y Rubio Rubín, quien no fue convocado por Tena para este amistoso ante Canadá.

  • Carlos “Pescadito” Ruiz, 68 goles oficiales. Inactivo.
  • Juan Carlos “Pin” Plata, 35 goles oficiales. Inactivo.
  • Freddy Alexander García, 23 goles oficiales. Inactivo.
  • Óscar Santis Cayax, 19 goles oficiales. Activo.
  • Dwight “Tanque” Pezzarossi, 16 goles oficiales. Inactivo.
  • Guillermo Ramírez, 16 goles oficiales. Inactivo.
  • Darwin Lom, 14 goles oficiales. Activo.
  • Juan Manuel Funes, 14 goles oficiales. Inactivo.
  • Rubio Méndez Rubín, 13 goles oficiales. Activo.
  • Edwin Westphal, 12 goles oficiales. Inactivo.
