Está siendo una de las figuras del Clausura 2026 y pide una oportunidad al Bolillo Gómez en la Selección de El Salvador

El triunfo de CD FAS sobre Luis Ángel Firpo no solo dejó tres puntos valiosos en el Clausura 2026, sino también declaraciones que ilusionan. El mediocampista José Portillo, conocido como “Clavito”, habló con madurez sobre la posibilidad de recibir un llamado a la Selección Nacional de El Salvador, dejando claro que la ilusión está intacta.

“Es la ilusión de todo jugador salvadoreño estar en selección”, expresó el volante santaneco, quien ha sido pieza clave en el buen momento del cuadro tigrillo. Portillo atraviesa un rendimiento ascendente, mostrando regularidad, liderazgo y compromiso en la zona medular, factores que inevitablemente lo colocan en la órbita de la Selecta.

No obstante, el futbolista fue enfático en reconocer que una eventual convocatoria no depende exclusivamente de su desempeño. “Cada entrenador tiene su criterio”, afirmó, consciente de que la decisión final recae en el cuerpo técnico nacional. Aun así, dejó claro que su responsabilidad es estar preparado para cuando llegue la oportunidad.

Portillo insistió en que su prioridad inmediata es mantener el nivel con FAS y aportar al objetivo colectivo. Su discurso refleja profesionalismo: trabajar en silencio, sostener la regularidad y dejar que el rendimiento hable por sí solo. En el fútbol moderno, la constancia suele ser el puente más seguro hacia la selección.

Además, destacó que el buen momento colectivo del equipo puede abrirle puertas no solo a él, sino también a varios de sus compañeros. Cuando un club compite en los primeros puestos y muestra solidez futbolística, inevitablemente llama la atención en el ámbito nacional.

Por ahora, “Clavito” mantiene los pies sobre la tierra y la mirada al frente. La Selecta es un sueño latente, pero el presente manda y su presente se llama FAS. Si continúa mostrando ese nivel en el Clausura 2026, el llamado podría dejar de ser una ilusión para convertirse en realidad.