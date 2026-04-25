Comunicaciones, ya salvado del descenso, únicamente tendrá que completar la regla de los minutos U20 para no sufrir una quita de tres puntos. Este domingo, visitará a Malacateco por la última jornada del Clausura 2026 y luego iniciará su camino en los cuartos de final.

Resulta muy extraña la decisión que tomó el Fantasma Figueroa con respecto a la convocatoria de los que viajarán a Malacatán. El técnico chileno no convocó a ningún jugador titular para este partido que definirá la posición final del Albo en la Liga Nacional.

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La convocatoria del Fantasma Figueroa que sorprendió a los Cremas

Los 11 que fueron titulares en la victoria contra Guastatoya se quedarán en la ciudad descansando. No verán minutos, ya que el entrenador decidió cuidarlos para los playoffs. Además, otros suplentes como Andersson Ortiz y Samuel Camacho tampoco están.

Lo sorpresivo de la decisión del Fantasma es que a Comunicaciones le sirve sumar los tres puntos a pesar de que ya se salvó del descenso. Está a sólo un punto de los líderes Xelajú y Mixco. Si pierde, podría hasta caer al sexto puesto, ya que Antigua y Cobán están muy cerca.

Si bien Comunicaciones está clasificado a la fase final, el hecho de que finalice en una mejor posición le beneficia terminar las series de local en el Cementos Progreso. Si pierde un puesto, jugará los cuartos de final en su casa y luego deberá jugar la revancha como visitante.

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Teniendo en cuenta que el Fantasma convocó a muchos jugadores de la Categoría Especial, el partido contra Malacateco sería el debut absoluto de varios de ellos. Uno de los que aparece es José Guillermo Ramírez, hijo del Pando, con posibilidades de estrenarse.

Datos claves

El Fantasma Figueroa excluyó a los once titulares de la convocatoria para visitar a Malacateco.

excluyó a los once titulares de la convocatoria para visitar a Malacateco. Comunicaciones necesita completar la regla de minutos U20 para evitar la quita de puntos.

necesita completar la regla de minutos para evitar la quita de puntos. El juvenil José Guillermo Ramírez, hijo del Pando, podría debutar profesionalmente este domingo.