Después de varias idas y vueltas, se confirmó que Nathaniel Méndez Laing está autorizado para comenzar los trámites para representar Guatemala. El atacante de 31 años nacido en Inglaterra podría jugar la Copa Oro 2023 con los chapines y será su primera experiencia en un torneo de selecciones.

Según contó el presidente de la Fedefut, el propio futbolista fue quien llamó a la Federación para avisar que tenía la posibilidad de nacionalizarse. Luego de analizarlo y llamar a FIFA para que confirmara que no incumplían con el reglamento, se oficializó su convocatoria.

Tras el anuncio, el futbolista realizó un posteo en las redes sociales mostrando su emoción por poder representar al país de origen de su abuela y madre. El comentario que publicó fue: “Nan I know your crying tears of joy it, This is fot you. (Nan sé que lloras lágrimas de alegría, esto es para ti)”.

Los próximos pasos a seguir serán que Nathaniel Méndez Laing llegue a Guatemala este sábado y el lunes comience los trámites en la Fedefut para terminar su documentación con el DPI y Pasaporte para finalizar la gestión ante FIFA.

El sueño de Luis Fernando Tena es poder contar con el atacante para la Copa Oro 2023. La Federación deberá trabajar contra reloj para poder tener todo listo para el debut contra Cuba, el martes 27 de junio. En tierras guatemaltecas son optimistas.