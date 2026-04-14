Esperado regreso en Comunicaciones: la alineación de Fantasma Figueroa para enfrentar a Municipal en el Clásico 337

El Clásico 337 será muy especial para Comunicaciones. No solo irá a “El Trébol” a buscar el triunfo contra su archirrival, Municipal, para mantenerse en la cima del Torneo Clausura 2026; sino que le urge sumar de a tres para alejarse todavía más de la zona de descenso en la tabla acumulada.

En este momento, a falta de tres jornadas, el equipo que dirige Marco Antonio Figueroa le saca 5 puntos de ventaja al anteúltimo, Malacateco. Y si consigue su segunda victoria al hilo, dará un gran paso hacia la permanencia. Por eso, el “Fantasma” alineará a los futbolistas que considera que llegan mejor.

Eso sí, el once estará mermado por una mala noticia de público conocimiento: la baja confirmada de Marco Domínguez debido a una rotura parcial del tendón de Aquiles. Ante esta situación, el ex seleccionador de Nicaragua ya definió a su reemplazante en la medular.

¿Cuál es el esperado regreso en Comunicaciones para el Clásico 337?

Según dio a conocer Donald Rodolfo Palencia, conocido como “Hexapato”, en las redes sociales del programa Infinito Blanco, el DT de Comunicaciones pondrá en lugar del “Pitbull” Domínguez al juvenil Samuel Camacho, quien de paso ayudará a sumar minutos Sub-21 frente a Municipal.

El volante de 18 años dejó buenas sensaciones desde que volvió a irrumpir en el primer equipo el 9 de marzo, en la victoria 3-0 sobre Achuapa. Posteriormente, fue titular en las caídas contra Cobán Imperial, Antigua, Xelajú y Marquense, pero en este cotejo debió salir al minuto 6 por una lesión muscular de la cual ya se recuperó.

Ahora, a Camacho le llegará una interesante pruebo de fuego, la cual afrontará con el respaldo en la contención del cubano Karel Espino. La otra duda pasa por Agustín Vuletich, quien debutó con gol para darle el triunfo a los Cremas ante Aurora, pero no estaría en el once inicial.

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Samuel Camacho es una de las promesas de Comunicaciones. (Foto: Tercer Tiempo GT)

La posible alineación de Comunicaciones vs. Municipal

Fredy Pérez; Wilson Pineda, José Pinto, Enesto Monreal, Emerson Raymundo, Stheven Robles, Karel Espino, Samuel Camacho, Dairon Reyes; Janpol Morales y Omar Duarte.