Este miércoles, Comunicaciones visitará El Trébol para jugar el Clásico Chapín número 337 contra Municipal. El equipo crema necesita ganar para salvarse definitivamente del descenso y también para mantener el liderazgo en la tabla del Clausura.

En el último enfrentamiento, los Cremas derrotaron a Aurora por 1-0. En ese mismo partido, el Fantasma Figueroa se vio obligado a realizar una modificación en el primer tiempo debido a la lesión de uno de sus futbolistas preferidos.

Marco Domínguez sufre una ruptura parcial del tendón de Aquiles y se pierde el clásico

El lesionado que salió fue Marco Domínguez, quien finalmente no llegará con la recuperación al clásico y estará de baja por más tiempo de lo esperado. El conjunto blanco sacó un comunicado para confirmar la baja del mediocampista central.

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“Comunicaciones FC informa que nuestro jugador Marco Domínguez ha sido diagnosticado con una ruptura parcial del tendón de Aquiles. El jugador será baja deportiva por algunas semanas, quedando su regreso a las canchas sujeto a evolución y a las evaluaciones correspondientes“, informó en sus cuentas oficiales.

¿Quién reemplazará a Marco Domínguez en el clásico contra Municipal?

Con esta novedad, el técnico chileno tendrá que pensar en un sustituto para que sea titular ni más ni menos que en el clásico. En el partido contra Aurora, el que ingresó en su lugar fue Anderson Ortiz. Sin embargo, el Fantasma se inclinaría por otra opción.

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Según informó el periodista Donald Palencia, Samuel Camacho ya estaría recuperado de su desgarro muscular y sería parte del equipo titular en El Trébol. Además, será importante para que sume minutos de edad limitada, ya que Comunicaciones todavía debe cumplir con el mínimo.

En síntesis

Comunicaciones disputará el Clásico 337 ante Municipal buscando asegurar su permanencia y el liderato.

disputará el Clásico 337 ante buscando asegurar su permanencia y el liderato. El volante Marco Domínguez sufrió una ruptura parcial del tendón de Aquiles y es baja.

sufrió una ruptura parcial del tendón de Aquiles y es baja. Samuel Camacho regresaría a la titularidad tras recuperarse de un desgarro para sumar minutos obligatorios.