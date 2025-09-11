Comunicaciones suma los refuerzos que podrían sacarlo de su mal momento en el Apertura 2025

Comunicaciones completó una nueva jornada de entrenamientos en el estadio Cementos Progreso, preparando con intensidad el crucial duelo del sábado contra Antigua GFC, por la novena fecha del Torneo Apertura 2025. La gran novedad en la práctica fue la reincorporación de los cinco jugadores que estuvieron con la Selección de Guatemala en los recientes compromisos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

ver también ¡Terrible! La bronca que empañó el triunfo de Comunicaciones vs. Municipal en Estados Unidos

Los albos recuperaron a Fredy Pérez, José Pinto, Erick Lemus, Darwin Lom y Stheven Robles, quienes se unieron al grupo tras recibir un día de descanso, luego de arribar el martes por la noche procedentes de Panamá. Su regreso significa un respiro importante para el plantel, que busca reencontrarse con la senda del triunfo.

En el caso de Stheven Robles, continúa la incertidumbre, ya que sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el duelo ante El Salvador. Aunque ha mostrado una evolución positiva en su recuperación, seguirá bajo evaluación médica y se decidirá en las próximas horas si estará disponible para enfrentar a los antigüeños.

Publicidad

Publicidad

El regreso de los seleccionados supone un golpe anímico positivo para un equipo que atraviesa un momento complicado, tras acumular tres derrotas consecutivas en el certamen. Con ellos en el campo, la expectativa es que el equipo recupere solidez y confianza.

Tweet placeholder

Publicidad

Comunicaciones busca salir de su mala racha

El duelo contra Antigua GFC se perfila como una prueba exigente, no solo por la calidad del rival, sino también por la necesidad de los cremas de no seguir perdiendo terreno en la tabla de posiciones. La presión aumenta, y la recuperación de sus figuras podría marcar la diferencia en un partido clave.

Publicidad

ver también Intervino la policía: futbolistas de Comunicaciones protagonizan un tenso cruce antes del clásico con Municipal que no se vio en TV

Con la incorporación de sus seleccionados y la motivación de cambiar la racha negativa, el Comunicaciones se prepara para encarar una jornada que podría significar el punto de inflexión en su campaña. La afición espera que este sábado el equipo vuelva a mostrar el carácter y la jerarquía que lo han distinguido históricamente.