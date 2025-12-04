Premio consuelo para Xelajú: los millones que ganó pese a haber caído ante Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC cayó en la final de la Copa Centroamericana 2025. Fue por penales en la serie contra Liga Deportiva Alajuelense. Una competencia tan reñida tuvo una final a la altura, con dos equipos que batallaron hasta lo último. Fue apasionante.

Manudos y Chivos empataron 1-1 en el tiempo reglamentario de juego, al igual que en el partido de ida. Por ende, el trofeo debió definirse desde los doce pasos y ante el nerviosismo de sus aficionados. Finalmente, fue 4-3 para los visitantes.

El revés en Ciudad de Guatemala dolió de manera punzante, especialmente por la gran cantidad de aficionados quetzaltecos que asistieron al Estadio Cementos Progreso. No todo fue derrota para los locales, puesto que se embolsaron una cifra multimillonaria.

Xelajú MC tiene un premio consuelo: ganó una millonaria cifra para final en Guatemala

Según la información confirmada en el programa radial El Tiki Taka, un total de 12,846 aficionados se apersonaron en el Estadio Cementos Progreso para brindarle su aliento al equipo local para la gran final.

Esto hizo que Xelajú percibiera una ganancia por taquilla de Q4,125,550, un número que bien podría hacer las veces de premio consuelo para la institución que se retiró derrotada del campo de juego, ante el reconocimiento de su gente.

Amarini Villatoro mostró su desacuerdo con decisiones arbitrales en esta final

Amarini Villatoro no quedó conforme con el trabajo del árbitro Nelson Salgado en el partido definitorio. Cree que en varias jugadas se perjudicó a Xelajú MC, y no tardó en expresar esto durante la conferencia de prensa posterior al partido.

“Si esto es un penal, habría que marcar diez penales por partido. Estamos molestos, se lo hicimos saber al árbitro. No entiendo el criterio. El rival que estaba enfrente es una gran institución que no necesitaba de eso. Es cierto que estamos en diciembre, pero no es la época de regalos todavía“, comentó.

