Comunicaciones juega este viernes uno de los partidos más importantes del ciclo del Fantasma Figueroa. El equipo crema necesita sumar para no complicarse con la zona de descenso, especialmente porque apenas quedan cuatro jornadas de la etapa regular.

El rival será Aurora, uno de los más históricos que tiene la Liga Nacional de Guatemala. Para el encuentro que se jugará sobre la noche en el Cementos Progreso, el Fantasma Figueroa tomó una drástica decisión con el principal referente.

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El técnico chileno decidió no convocar al Moyo Contreras para este partido. El experimentado futbolista no integra la nómina por segunda vez desde la llegada de Figueroa. Hay que sumarle también que le ha dado muy pocas oportunidades tras recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

Bajo la dirección técnica del Fantasma, el ídolo y emblema que tiene hoy Comunicaciones hizo su estreno en la jornada 11 contra Malacateco. En el duelo ante Achuapa, ingresó a los 88′, mientras que con Xelajú y Cobán Imperial entró en los 15′ finales.

Lynner García, otra vez afuera de los convocados de Comunicaciones

Además de la ausencia del Moyo, la otra gran sorpresa es nuevamente la falta de Lynner García, uno de los jugadores que más minutos disputó en este Clausura 2026 con los Cremas. Por tercera vez consecutiva, se queda fuera de la nómina del Fantasma y la afición no entiende el porqué de esta decisión. Muchos se han manifestado en contra de esta postura del técnico.

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La ausencia de García sería por un castigo del entrenador, ya que el mediocampista ofensivo no presenta ninguna lesión. Se rumorea que el Fantasma está molesto con él debido a que no sigue las instrucciones que plantea el DT.

Datos claves

El Fantasma Figueroa excluyó al Moyo Contreras de la convocatoria.

excluyó al de la convocatoria. El futbolista Lynner García quedó fuera de la nómina por tercera vez consecutiva .

quedó fuera de la nómina por . Comunicaciones disputará el partido de la jornada 19 en el estadio Cementos Progreso ante Aurora.