El TAS obliga a la Federación de Futbol de Guatemala a pagar una suma grande de dinero

El largo conflicto que involucró a Xinabajul, Deportivo Marquense y la Federación Nacional de Futbol de Guatemala sumó un nuevo y definitivo episodio luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitiera la liquidación final de los costos derivados del proceso que marcó el desenlace de la lucha por la permanencia en la Liga Nacional.

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El caso tuvo su origen en la polémica inscripción del delantero argentino Ramiro Rocca con Marquense, situación que desencadenó una serie de recursos legales y administrativos. Posteriormente, la controversia se intensificó cuando la Federación desafilió a Xinabajul, una decisión que dejó al club huehueteco prácticamente fuera de cualquier posibilidad de defender su permanencia por la vía deportiva y jurídica.

El TAS fija los costos finales del proceso

La resolución más reciente del TAS no modifica el fallo deportivo emitido anteriormente, pero sí establece los montos que deberán asumir las partes involucradas en el arbitraje internacional. Según el documento emitido por el máximo ente de justicia deportiva, tanto Deportivo Marquense como la Federación de Futbol de Guatemala deberán cancelar la suma de 27 mil 267 francos suizos cada uno.

La cifra representa aproximadamente 258 mil 284 quetzales por institución, producto de los gastos generados durante el desarrollo del procedimiento arbitral. Con esta decisión, el organismo internacional cierra formalmente uno de los casos más mediáticos y controversiales que ha enfrentado el futbol guatemalteco en los últimos años.

La determinación también supone un alivio económico para Xinabajul, club que logró obtener un fallo favorable en el proceso. Sumando los aportes que deberán realizar tanto Marquense como la Federación, los huehuetecos recibirán una cantidad cercana al medio millón de quetzales, derivada de la distribución de los costos arbitrales establecidos por el TAS.

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El organismo con sede en Suiza indicó además que los pagos deberán efectuarse dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de la recepción oficial de la notificación. De no cumplir con esta obligación en el tiempo estipulado, tanto Marquense como la Fedefut podrían quedar expuestos a nuevas sanciones, cerrando así un capítulo que durante meses mantuvo en vilo al futbol nacional.

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