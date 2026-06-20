La Liga de Guatemala tendrá cambios importantes a partir de la temporada 2026-2027

La Liga Nacional de Guatemala dio un paso importante hacia la nueva temporada luego de celebrar la Asamblea de la Liga Bantrab, en la que se realizó el sorteo oficial del calendario para el Torneo Apertura 2026. Además de definir los primeros enfrentamientos, la reunión dejó una de las modificaciones más significativas de los últimos años en el formato de competencia.

ver también El TAS obliga a la Federación de Futbol de Guatemala a pagar una suma grande de dinero

El campeonato arrancará el próximo 25 y 26 de julio, con doce equipos buscando el título nacional. Sin embargo, la principal novedad será la reducción en el número de clubes que avanzarán a la fase final, una medida que busca aumentar la competitividad y darle mayor valor a la fase de clasificación.

La Liga Nacional reduce los clasificados y aumenta la exigencia

A diferencia de temporadas anteriores, cuando ocho equipos lograban su boleto a la liguilla, ahora únicamente seis clubes continuarán en la pelea por el campeonato. Los conjuntos que finalicen en el primer y segundo lugar avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los ubicados entre la tercera y sexta posición disputarán una ronda previa para definir a los otros dos semifinalistas.

El cambio era ampliamente esperado dentro del entorno futbolístico nacional. Durante varios años existieron críticas al sistema anterior debido a que más del cincuenta por ciento de los participantes obtenían un lugar en la fase final, una situación que para muchos terminaba premiando la irregularidad y restando importancia a la tabla general durante la fase de clasificación.

Tras el sorteo realizado por el Comité Ejecutivo de la Liga Nacional, la primera jornada quedó conformada con interesantes enfrentamientos. Suchitepéquez recibirá a Comunicaciones, Malacateco enfrentará a Cobán Imperial, Aurora FC se medirá a Guastatoya, mientras que San Pedro tendrá un complicado estreno frente a Xelajú MC.

ver también Municipal concreta el fichaje que tanto deseaba para pelar por el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana

La fecha inaugural también ofrecerá dos de los partidos más atractivos de la jornada. Municipal debutará en casa ante Mixco, mientras que el vigente campeón Antigua GFC comenzará la defensa de su corona enfrentando a Marquense. De esta manera, todo queda listo para el inicio de un torneo que promete ser más competitivo, exigente y con mucho menos margen de error para los aspirantes al título.

Publicidad