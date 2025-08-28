El Salvador y Panamá toman nota: Guatemala sorprende con una incorporación para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

La Selección Nacional de Guatemala tendrá una nueva imagen en el inicio de las eliminatorias de la Concacaf, luego de confirmarse que la marca Emporium será la encargada de vestir a la Azul y Blanco a partir de este mes. El acuerdo fue oficializado con la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) y contempla la dotación de uniformes exclusivos para jugadores y cuerpo técnico.

Con este convenio, la reconocida marca nacional se convierte en el nuevo patrocinador oficial del combinado guatemalteco, dejando su sello en los uniformes que lucirán tanto en entrenamientos como en los viajes de la selección. Esto significa un cambio de imagen importante de cara a la exigente ruta hacia el Mundial de la FIFA.

El cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena también formará parte de esta renovación, ya que recibirá indumentaria exclusiva para sus funciones. La decisión, según indicaron, busca dar una identidad más sólida y uniforme al grupo en todas sus presentaciones.

La nueva imagen de Guatemala

En declaraciones a la prensa, Roberto Morales, representante de Emporium Guatemala, señaló que la vestimenta de la selección no será comercializada para el público en general. “Es un uniforme diseñado exclusivamente para el combinado chapín y no estará disponible para la venta a los aficionados”, puntualizó.

La noticia ha generado expectativa entre los seguidores de la Azul y Blanco, quienes esperaban la posibilidad de adquirir las camisolas oficiales. Sin embargo, desde la marca reiteraron que la prioridad es dotar de uniformidad y profesionalismo al plantel nacional en esta etapa de eliminatorias.

Con esta alianza, la Selección de Guatemala no solo afrontará su compromiso deportivo con renovadas ilusiones, sino también con una nueva identidad visual, respaldada por una marca nacional que apuesta por el desarrollo del fútbol guatemalteco en el máximo nivel competitivo.