Luis Fernando Tena en alerta: Nathaniel Mendez-Laing recibe fuerte golpe antes de unirse a la Selección de Guatemala

El atacante Nathaniel Méndez-Laing fue titular en la derrota de su equipo, el Milton Keynes Dons, que perdió en casa 0-1 ante el Walsall por la séptima jornada de la League Two de Inglaterra. El resultado fue un duro golpe para las aspiraciones del club, que busca mantenerse en la pelea por los puestos de ascenso.

ver también ¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena sorprende al descartar a algunos jugadores de la Selección de Guatemala

El MK Dons llegaba con la intención de sumar en condición de local, pero el tropiezo los aleja de las primeras posiciones de la tabla, comprometiendo sus aspiraciones en este arranque de temporada. A pesar de disputar los 90 minutos, Méndez-Laing no pudo marcar la diferencia en el ataque ni evitar la caída de su equipo.

Con esta derrota, el Milton Keynes Dons quedó ubicado en la séptima casilla con 11 unidades, perdiendo terreno frente a los líderes de la categoría. El próximo desafío para el club será el martes 2 de septiembre, cuando visiten al Buckingham Athletic en busca de revancha.

Publicidad

Publicidad

Nathaniel Mendez-Laing se enfoca en la Selección de Guatemala

Más allá del traspié en Inglaterra, la mente de Méndez-Laing ahora se centra en la Selección Nacional de Guatemala, a la que se incorporará en las próximas horas para afrontar el arranque de la última fase de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

El jugador de origen inglés-chapín formará parte de la nómina de Luis Fernando Tena, que primero recibirá a El Salvador en el Estadio Cementos Progres y posteriormente viajará a Panamá, en dos partidos cruciales en el camino hacia United 2026.

Publicidad

ver también El Salvador y Panamá toman nota: Guatemala sorprende con una incorporación para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

La experiencia internacional de Méndez-Laing es vista como un aporte fundamental para la Azul y Blanco, que busca iniciar con buen pie esta fase definitiva de las eliminatorias, combinando el talento de los legionarios con el de los jugadores de la Liga Nacional.