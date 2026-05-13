“Acuerdo verbal”: Saturnino Cardozo definió su futuro en Costa Rica tras negociar con Liberia y Alajuelense

Después de muchos rumores, Saturnino Cardozo ya tendría todo definido para continuar su carrera en Costa Rica.

Saturnino Cardozo se ha convertido en uno de los nombres que más expectativa ha generado en las últimas semanas, gracias al destacado trabajo que realizó al frente de Liberia, equipo con el que alcanzó las semifinales del Clausura 2026.

Su desempeño no pasó desapercibido y rápidamente despertó el interés de Alajuelense, que inició conversaciones con el estratega con la intención de incorporarlo a su proyecto deportivo, pero al final no llegaron a buen puerto.

Mientras tanto, todo apunta a que Cardozo continuará ligado a Liberia, ya que existe un acuerdo verbal encaminado para renovar su vínculo con el club y dar continuidad al proceso que tan buenos resultados le ha dado en el torneo reciente.

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Saturnino Cardozo definió su futuro en Liberia

Según informó el periodista Kevin Jiménez, José Saturnino Cardozo y Liberia alcanzaron un acuerdo verbal para renovar su contrato por una temporada más.

Aunque la firma oficial todavía no se ha concretado, se espera que el técnico paraguayo continúe al frente del conjunto liberiano tras la destacada campaña que llevó al club hasta las semifinales del Clausura 2026.

“Se acaba de llegar a un acuerdo verbal entre José Saturnino Cardozo y Liberia para renovar su contrato por un año, aún no firma pero se espera que se firme hoy”, comentó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales.

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Datos claves

José Saturnino Cardozo y Liberia alcanzaron un acuerdo verbal para renovar el contrato del técnico por una temporada más .

para renovar el contrato del técnico por . Aunque todavía no se ha firmado oficialmente , se espera que el acuerdo quede cerrado en las próximas horas.

, se espera que el acuerdo quede cerrado en las próximas horas. La continuidad de Cardozo llega después de la destacada campaña de Liberia en el Clausura 2026, donde el equipo alcanzó las semifinales del torneo.