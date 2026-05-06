El Fantasma Figueroa en alerta: Xelajú se ve beneficiado para enfrentar a Comunicaciones en las semifinales

Los cremas fueron notificados sobre la noticia que tanto esperaban los chivos.

Xelajú MC recibió una noticia que cambia por completo el panorama de cara a las semifinales del Torneo Clausura 2026. La Junta Directiva de los súper chivos fue notificada por el Órgano Disciplinario de la Liga Bantrab sobre la reducción de la sanción del mediocampista Antonio De Jesús “Chucho” López, quien quedó habilitado para enfrentar a Comunicaciones.

ver también No solo el pase a la final: el premio millonario que Comunicaciones y Xelajú se juegan en la semifinales

El volante había sido expulsado con tarjeta roja directa en el partido de ida de los cuartos de final frente a Deportivo Marquense, situación que lo dejó fuera de la vuelta disputada el domingo y que también amenazaba con marginarlo del primer choque ante los cremas.

Sin embargo, la dirigencia altense presentó un recurso de apelación, buscando revertir la situación y recuperar a uno de sus jugadores más importantes para esta fase decisiva. Finalmente, el reclamo tuvo efecto positivo y el club recibió la resolución favorable que devuelve a López a la competencia de Guatemala.

Xelajú recupera a “Chucho” para un duelo clave

Con esta decisión, “Chucho” López no solo volverá a la convocatoria, sino que apunta a ser titular este jueves en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú intentará sacar ventaja en una de las series más atractivas de las semifinales.

La presencia del mediocampista representa un impulso importante para el esquema del equipo altense, especialmente por su experiencia, capacidad de manejo de balón y liderazgo en partidos de alta presión. Su regreso llega en el momento justo para fortalecer el mediocampo.

No todo son buenas noticias para los súper chivos. El guardameta Nery Lobos continúa en duda y será evaluado hasta último momento, al igual que el defensor Kevin Ruiz, quienes todavía no tienen asegurada su participación en el encuentro.

Publicidad

Publicidad

ver también Roberto Hernández manda un polémico mensaje que no caerá bien en Comunicaciones: “Me veo festejando”

El esperado duelo entre Comunicaciones y Xelajú MC se disputará este jueves a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso, donde ambos equipos buscarán dar el primer golpe en la serie y acercarse a la ansiada Gran Final del Clausura 2026.