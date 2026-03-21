El Fantasma Figueroa y Comunicaciones se ven perjudicados por Luis Fernando Tena

Comunicaciones FC se prepara para un duelo clave en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura 2026, cuando reciba a Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso, en un partido que puede marcar el rumbo tanto en la lucha por el liderato como en la pelea por alejarse de la zona del descenso.

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El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa llega con la obligación de sumar de a tres, pero no lo hará en las mejores condiciones. El técnico crema recibió una dura noticia al confirmarse las ausencias de dos de sus piezas más importantes para este compromiso.

Se trata de José Carlos Pinto y del capitán Stheven Robles, quienes fueron convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala para el amistoso ante Argelia en la Fecha FIFA de marzo, dejando un vacío importante en el esquema del conjunto albo.

Estas bajas obligarán al cuerpo técnico a realizar ajustes en su once titular, en un momento donde el margen de error es mínimo. Comunicaciones necesita reencontrarse con su mejor versión tras perder terreno en las últimas jornadas.

Comunicaciones en busca de volver a ganar

Los cremas vienen de golpes duros tras caer ante Cobán Imperial y Antigua GFC, resultados que frenaron su impulso y complicaron sus aspiraciones en la tabla. Ahora, el duelo ante Xelajú representa una oportunidad para recuperar confianza.

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Con la presión de volver a la cima y evitar acercarse a los puestos de peligro, Comunicaciones está obligado a responder ante su gente. El escenario está listo para un partido donde no solo se juegan tres puntos, sino también el rumbo del equipo en la recta final del torneo.

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