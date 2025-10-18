“Motivación”: José Contreras no duda en enviarle una advertencia a Municipal para el Clásico 335

El Clásico 335 del fútbol guatemalteco llega en un momento crítico para Comunicaciones, que atraviesa una de sus peores rachas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Los albos, actualmente ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con apenas 12 puntos, buscarán reencontrarse con la victoria cuando reciban este sábado a Municipal, el líder del campeonato con 29 unidades, en el estadio Cementos Progreso.

El duelo ante el eterno rival representa una oportunidad dorada para que el conjunto dirigido por Iván Franco Sopegno recupere la confianza y el respaldo de su afición, tras una seguidilla de resultados negativos que han encendido las alarmas en el entorno crema. Ganar el clásico no solo significaría tres puntos, sino también un golpe anímico clave para enderezar el rumbo en el cierre de la fase regular.

El Moyo Contreras se motiva para enfrentar a Municipal

Uno de los referentes del plantel, José Manuel “El Moyo” Contreras, habló con la prensa sobre el difícil momento que atraviesa el club. “En los últimos partidos el equipo encontró una solidez atrás, si bien en el partido contra Mixco se perdió, se tuvo pocas llegadas de ellos; en Guastatoya fue un juego aguerrido y nuestro equipo tuvo más ocasiones”, comentó el capitán, intentando rescatar los aspectos positivos de los últimos compromisos.

El experimentado mediocampista también destacó la importancia de mantener la calma y seguir trabajando para revertir la situación: “Solo con trabajo y partido a partido se nos presentará la oportunidad de salir de este momento y lo tenemos que aprovechar”, afirmó Contreras, confiando en que el equipo puede levantar su nivel justo en el partido más esperado por la afición.

Sobre el clásico ante Municipal, el Moyo Contreras fue claro al señalar lo que representa disputar este tipo de encuentros: “Estos partidos son una motivación, los que tenemos tiempo lo sabemos, y solo queda disfrutarlo con mucha responsabilidad”, expresó el jugador, quien ha sido protagonista de múltiples enfrentamientos entre los dos grandes del país.

Comunicaciones llega presionado y necesitado de puntos, pero con la ilusión intacta de que el Clásico 335 sea el punto de inflexión que cambie el rumbo de su temporada. En contraste, Municipal, líder sólido del certamen, buscará mantener su hegemonía y hundir aún más a su máximo adversario. Todo está listo para un nuevo capítulo de la rivalidad más intensa del fútbol guatemalteco.

